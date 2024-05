Izrael zbombardował obóz dla uchodźców, zginęły dzieci. Netanjahu: Doszło do awarii

Strona palestyńska podała w poniedziałek, że izraelski nalot nastąpił po tym, jak Hamas po raz pierwszy od miesięcy przeprowadził ataki rakietowe na Tel Awiw. Pociski Izraela spadły m.in. na namioty w obozie dla uchodźców w Rafah w Strefie Gazy.

Wojsko Izraela poinformowało, że jego siły powietrzne uderzyły w kompleks Hamasu w Rafah. Ataku dokonano przy użyciu "precyzyjnej amunicji i w oparciu o dokładne dane wywiadowcze". Stwierdzono, że zlikwidowano szefa sztabu Hamasu na Zachodnim Brzegu i innego wyższego rangą urzędnika odpowiedzialnego za ataki na Izraelczyków. "IDF jest świadome doniesień wskazujących, że w wyniku ataku oraz pożaru cywile odnieśli obrażenia. Incydent jest obecnie analizowany" – przekazały w komunikacie izraelskie Siły Obronne. Do ataku doszło w dzielnicy Tel Al-Sultan w zachodniej części Rafah.

"Doszło do awarii technicznej"

W tragicznym pożarze wywołanym izraelskim nalotem na Rafah zginęło 45 uciekinierów z innych części Strefy Gazy zamieszkujących prowizoryczne miasteczko namiotowe.

Premier Izraela wygłosił oświadczenie, w którym oznajmił, że doszło do "tragicznej pomyłki". – W Rafah ewakuowaliśmy już około miliona niezaangażowanych mieszkańców i pomimo naszych najlepszych starań, by nie krzywdzić niezaangażowanych, niestety wczoraj wieczorem doszło do awarii technicznej – powiedział Benjamin Netanjahu na forum izraelskiego parlamentu. I przekazał, że Izrael prowadzi dochodzenie w sprawie bombardowania.

Wyższy rangą przedstawiciel Hamasu Sami Abu Zuhri określił atak w Rafah jako "masakrę", uznając Stany Zjednoczone za odpowiedzialne za pomoc Izraelowi w postaci broni i pieniędzy.

Izrael twierdzi, że chce pozbyć się bojowników Hamasu ukrywających się w Rafah i uratować zakładników przetrzymywanych na tym obszarze, ale kolejny atak pogorszył dramatyczną sytuację cywilów i wywołał międzynarodowe oburzenie.

