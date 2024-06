"Za 50 lat Ukraina przestanie istnieć". Wywiad Carlsona z synem Trumpa

– Już sprzedają ziemie na Ukrainie zagranicznym inwestorom. Zaleją Ukrainę migrantami z trzeciego świata, a za 50 lat nie będzie już narodu ukraińskiego. Zdradziliśmy ich jak żaden inny kraj – stwierdził Carlson w rozmowie z z Donaldem Trumpem juniorem, najstarszym synem byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Trump Jr. zastanawiał się, co władze w Waszyngtonie rozumieją przez "zwycięstwo na Ukrainie". – Nie wiem, co to oznacza (dla administracji Joe Bidena). Czy jest to po prostu ciągła śmierć Ukraińców i Rosjan, dopóki wszyscy nie zostaną zniszczeni? – pytał retorycznie.

Wcześniej Carlson stwierdził, że establishment amerykański przez ostatnie dwie dekady rozważał możliwość konfliktu zbrojnego z Rosją. Dziennikarz uważa, że sytuację na Ukrainie można postrzegać jako ostatnią próbę Waszyngtonu pokazania swojej siły za granicą, która zakończyła się niepowodzeniem.

Dlaczego Putin udzielił wywiadu Carlsonowi? Rzecznik Kremla tłumaczy

Tucker Carlson, były pracownik Fox News, przyjechał w lutym do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem. Był pierwszym dziennikarzem z Zachodu, który rozmawiał z prezydentem Rosji od czasu wybuchu wojny na Ukrainie.



Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany dlaczego rosyjski prezydent zdecydował się udzielić wywiadu Carlsonowi wyjaśnił, że ma on "stanowisko odmienne od reszty". – Nie jest ono w żaden sposób prorosyjskie ani proukraińskie, jest raczej proamerykańskie, ale przynajmniej kontrastowo różni się od stanowiska tradycyjnych mediów zachodnich – stwierdził rzecznik Kremla.

Jednocześnie potwierdził, że Carlson osobiście rozmawiał z Putinem. Nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółach dotyczących przygotowań do tego spotkania, w szczególności tego, czy amerykański dziennikarz przed kontaktem z prezydentem Rosji był objęty kwarantanną. – Nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie – oświadczył Pieskow.

Zapytany, co Kreml sądzi o planach Carlsona dotyczących przeprowadzenia wywiadu także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Pieskow odparł, że nie może rozmawiać o zamiarach amerykańskiego dziennikarza. – To już sprawa reżimu w Kijowie, udziela on wielu wywiadów – dodał.

Czytaj też:

Wywiad Putina z Tuckerem Carlsonem. Padły słowa o Polsce