Koniec negocjacji USA-Ukraina. Jest komunikat Białego Domu

USA i Ukraina zakończyły prace nad dwustronnym porozumieniem bezpieczeństwa, które prezydent Wołodymyr Zełenski określał jako "najważniejsze z dotychczasowych".

Wcześniej tego typu umowy z Ukrainą zawarło 15 państw, m.in.: Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

Umowa o bezpieczeństwie USA-Ukraina gotowa

– Zakończyliśmy negocjacje z Ukrainą na temat dwustronnej umowy o bezpieczeństwie. W czwartek we Włoszech dojdzie do podpisania umowy przez prezydentów Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego – zapowiedział w środę Jake Sullivan, cytowany przez CNN. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One, którym wraz z Bidenem leci na szczyt G7 w Apulii.

Jak wyjaśnił Sullivan, umowa ma "wyłożyć ramy tego, jak będziemy współpracować z Ukrainą i innymi sojusznikami, by zapewnić, że Ukraina ma to, czego potrzebuje, zarówno jeśli chodzi o fizyczne zdolności, jak i wywiadowcze i inne".

USA przerzucą system Patriot z Polski na Ukrainę

Prezydent USA Joe Biden podjął decyzję o przerzuceniu amerykańskiego systemu obrony powietrznej Patriot z Polski na Ukrainę. Według ustaleń "New York Timesa" decyzja Bidena zapadła w zeszłym tygodniu po serii spotkań na wysokim szczeblu i wewnętrznej debacie na temat tego, jak zaspokoić pilne potrzeby Ukrainy w zakresie wzmocnienia obrony powietrznej bez narażania na szwank gotowości bojowej USA.

"NYT", powołując się na amerykańskich urzędników, podał, że drugi system Patriot będzie pochodził z Polski, gdzie chroni żołnierzy USA, stacjonujących rotacyjnie w naszym kraju. System będzie mógł zostać wdrożony na froncie na Ukrainie w ciągu najbliższych kilku dni, w zależności od wymaganych prac konserwacyjnych i modyfikacji. "Urzędnicy administracji mają nadzieję, że rozmieszczenie kolejnego amerykańskiego systemu Patriot skłoni sojuszników do zrobienia tego samego" – zaznaczyła gazeta.

