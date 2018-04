Co dalej z Syrią? Rosja, Turcja i Iran zobowiązują się do działań

Liderzy trzech krajów spotkali się stolicy Turcji, aby podjąć dalsze decyzji ws. Syrii, gdzie siódmy rok trwa konflikt zbrojny.

Prezydenci podkreślili swoją determinację w działaniach zmierzających do ustabilizowania sytuacji w Syrii, a przede wszystkim ochrony cywilów. Wezwali także do zwiększenia pomocy humanitarnej, kierowanej do Syrii m.in. ze strony ONZ.

Według wyliczeń mediów i organizacji humanitarnych, w ciągu siedmiu lat w konflikcie zginęło co najmniej 500 tysięcy ludzi, a kilkanaście milionów Syryjczyków (mniej więcej połowa populacji tego kraju) musiało opuścić swoje domy. Ostatnie przesiedlenia objęły miasto na przedmieściach Damaszku – Wschodnią Ghutę. Po miesiącach walk mieszkańcy zostali ewakuowani, kiedy miasto zostało doszczętnie zniszczone. Intensywne walki trwają też w rejonie prowincji Idlib w północno-zachodniej Syrii.

