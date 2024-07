Duże zmiany w Wielkiej Brytanii. Premier podał się do dymisji

W czwartek w wyborach do Izby Gmin Partia Konserwatywna poniosła największą w historii porażkę.

– W następstwie tego wyniku ustąpię ze stanowiska lidera partii, nie natychmiast, ale po dokonaniu formalnych ustaleń dotyczących wyboru mojego następcy – powiedział Sunak w pożegnalnym wystąpieniu na Downing Street.

Polityk dodał, że poczuł "gniew i rozczarowanie" wyborców. Sunak zapewnił, że bierze odpowiedzialność za porażkę swojej partii.

"To trudny dzień, ale kończę tę pracę z zaszczytem, że byłem premierem najlepszego kraju na świecie" – napisał premier na portalu X.

Partia Pracy po 14 latach wraca do władzy

Wybory do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii wygrała Partia Pracy, która odsunie rządzących od 14 lat krajem konserwatystów. W trakcie nieprzerwanego sprawowania rządów przez Partię Konserwatywną z frakcji tej wywodziło się pięciu premierów. Byli to: David Cameron (lata 2010-2016), Theresa May (2016-2019), Boris Johnson (2019-2022), Liz Truss (2022) i Rishi Sunak (2022-2023).

Keir Starmer, lider brytyjskiej Partii Pracy, w piątek otrzyma od króla Karola III misję stworzenia nowego rządu. Według sondażu exit poll Partia Pracy uzyskała 410 mandatów w 650-osobowej Izbie Gmin.

- Naszym zadaniem jest odnowienie idei spajających ten kraj: narodowe odnowienie – powiedział Starmer. – Zdefiniuje nas walka o zaufanie. Dlatego tak ciężko prowadziliśmy kampanię, aby pokazać, że nadajemy się do sprawowania władzy – dodał lider laburzystów.

Konserwatyści mieli uzyskać 131 mandatów. Trzeci wynik w kraju zanotowali z kolei Liberalni Demokraci, który mogą liczyć na 61 mandatów.

Prawicowa formacja Reform UK, której liderem jest Nigel Farage, uzyskała prawdopodobnie 13 mandatów, Szkocka Partia Narodowa 10 mandatów, centrolewicowa Plaid Cymru 4 mandaty, a Partia Zielonych 2 mandaty.

