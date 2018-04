Zarzuty dla byłego strażnika z Auschwitz

Z ustaleń śledczych wynika, że od grudnia 1942 roku do stycznia 1943 mężczyzna służył jako strażnik w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Jak ustalono, w okresie służby oskarżonego do Auschwitz przybyło co najmniej 15 transportów kolejowych z więźniami. Około 13 tysięcy osób uznano za niezdolne do pracy i zgładzono.

Oskarżony miał wówczas 19 lat, dlatego, jeśli dojdzie do procesu, zajmie się nim wydział sądu odpowiedzialny za sprawy młodocianych przestępców. Mężczyzna poinformował przez swojego prawnika, że nie wiedział, co działo się w obozie, w którym służył.

