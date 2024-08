"Sytuacja jest krytyczna". Rosjanie zbliżają się do kluczowego miasta w Donbasie

Pokrowsk to kluczowy ośrodek logistyczny Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie donieckim, za pośrednictwem którego zaopatrywane są siły ukraińskie w regionie. Na początku tygodnia rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że przejęło kontrolę nad dwiema wsiami położonymi niedaleko Pokrowska.

Ukraiński kanał Deep State, publikujący aktualne informacje o działaniach na froncie, poinformował, że "sytuacja jest krytyczna i stale się pogarsza". "Wróg odnosi sukcesy taktyczne" – przekazano na Telegramie.



Ukraiński analityk wojskowy Konstantin Maszowiec uważa, że na kierunku pokrowskim siły rosyjskie dokonały "taktycznego przełomu". Jego zdaniem przed końcem sierpnia rosyjska ofensywa może przerodzić się w "przełom na skalę operacyjną".

Atak na Pokrowsk. Ukraińcom brakuje żołnierzy i sprzętu

Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiedział w czwartek, że atak na Pokrowsk stał się priorytetem rosyjskiego Sztabu Generalnego. Jak tłumaczył, Siły Zbrojne Ukrainy mają trudności z rotacją wojsk, ponieważ brygadom, które mają zastąpić żołnierzy na froncie, brakuje ludzi i wyposażenia.



– Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że Rosjanie mają instalacje MLRS, samoloty, które nas bombardują, lub inną broń na głębokości 30-60-100 km od granicy, a my nie mamy prawa im tego zniszczyć? – pytał Zełenski, nawiązując do ograniczeń nałożonych na Ukrainę przez sojuszników, jeśli chodzi o ataki na terytorium Rosji zachodnią bronią.

Rosja przez siedem miesięcy zajęła dwa razy więcej terytorium Ukrainy niż w całym 2023 roku

W lipcu armii rosyjskiej udało się zająć około 200 km2 terytorium Ukrainy, a od początku roku 1264 km2 – ponad dwa razy więcej niż w całym 2023 r. (584 km2) – podaje agencja AFP, powołując się na dane amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Rekordowy postęp (449 km2) miał miejsce w maju, kiedy armia rosyjska zbliżała się do Charkowa.

Obecne tempo taktycznego postępu Rosji w kierunku Pokrowska najprawdopodobniej nie będzie trwało w nieskończoność – pisze ISW. Amerykańscy eksperci zwracają uwagę, że wojska rosyjskie zbliżają się do granicy większych skupisk ludności i osiedli miejskich, a armia Putina dotychczas słabo radziła sobie z szybkimi działaniami na obszarach bardziej zurbanizowanych.

