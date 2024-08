Zakaz propagandy LGBT w szkołach. Europejski kraj wprowadza nowe prawo

Nowelę przyjęto głosami 135 deputowanych. 57 parlamentarzystów było przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy są efektem ankiety, przeprowadzonej w szkołach, dotyczącej stosunku uczniów w wieku od 14 do 18 lat do LGBT. Do krajowego parlamentu wniesiono projekt nowelizacji ustawy, który został szybko przegłosowany. Dwa czytania odbyły się w środę.

Zakaz propagandy LGBT. Bułgaria zdecydowała

W bułgarskich przedszkolach i szkołach wprowadza się całkowity zakaz "popularyzacji w jakikolwiek sposób idei i poglądów związanych z nietradycyjną seksualną orientacją lub określaniem odmiennej od biologicznej płciowej tożsamości". Za nowelizacją zagłosowali posłowie: nacjonalistycznej partii Wazrażdane, lewicowej BSP, tureckiego Ruchu na rzecz Praw i Swobód, formacji Jest Taki Naród i część centroprawicowego GERB. Przeciw opowiedział się cały klub centrowej koalicji Kontynuujemy Zmiany – Demokratyczna Bułgaria. Zwolennicy koalicji zorganizowali w środę wieczorem przed parlamentem protest przeciw przyjętej noweli. Ich zdaniem poprawka uniemożliwi "zwalczanie nękania w szkole młodych lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych".

Przypomnijmy, że w 2023 r. Sąd Najwyższy Bułgarii orzekł, że "zmiana płci" na drodze postępowania sądowego jest niedopuszczalna w aktualnym stanie prawnym. Bułgarski SN podkreślił, że "płeć jest rozpoznawana przy urodzeniu i określa człowieka do chwili śmierci".

Nowe przepisy nie tylko w Bułgarii

Pod koniec czerwca parlament innego europejskiego kraju, Gruzji, zatwierdził w pierwszym czytaniu pakiet ustaw zakazujących propagandy LGBT, który został zaproponowany przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie. Drugie i trzecie czytanie odbędzie się podczas jesiennej sesji parlamentarnej, bezpośrednio przed wyborami, zaplanowanymi na 26 października.

Prawo ma zakazać osobom homoseksualnym adopcji dzieci. Niedozwolone będą również publiczne zgromadzenia promujące związki osób tej samej płci. Chodzi m.in. o publiczne epatowanie tęczowymi flagami LGBT.

Czytaj też:

