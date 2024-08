Minęły trzy lata od wyjścia Amerykanów. Dramatyczne doniesienia o sytuacji w Afganistanie

W stołecznym Kabulu i wielu innych miastach wciąż jest bardzo niebezpiecznie. Nakładają się na to konflikty między muzułmanami, czego przejawem są zamachy na meczety, szkoły i szpitale. – Ostatni miał miejsce 11 sierpnia. Do naszej placówki przywieziono ośmiu ciężko rannych, taka jest nasza codzienność – powiedział Marco Puntin, który z ramienia Emergency koordynuje pomoc w Afganistanie. Wskazał on, że aż 95 proc. populacji cierpi głód. Podkreślił, że sytuacja humanitarna w tym kraju nigdy nie była dobra. – Afganistan ponosi konsekwencje trwającej od 40 lat wojny, ale odkąd władzę przejęli talibowie, sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Nie ma pracy, ceny poszybowały w górę, ludzie umierają z głodu – wskazał Marco Puntin.

Dramatyczne doniesienia

Emergency koordynuje w Afganistanie cztery szpitale oraz czterdzieści punktów pierwszej pomocy ma więc rozległą wiedzę o sytuacji w całym kraju. Z zebranych danych wynika, że na ponad 35 mln mieszkańców aż 23 mln potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej, a 12,5 mln z nich nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. Połowa Afgańczyków żyje poniżej progu ubóstwa.

– W kraju potrzeba długofalowych programów pomocowych, ale ich realizację utrudniają talibowie – podkreślił Marco Puntin. Wskazał na niepewność ludności wywołaną powszechnym brakiem bezpieczeństwa. – W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku około 70 proc. pacjentów operowanych w naszym szpitalu w Kabulu uznano za rannych w wyniku działań wojennych. Za takich uważamy pacjentów z ranami kłutymi, postrzałowymi, wywołanymi odłamkami i minami – powiedział koordynator projektów Emergency. Wskazał, że główną przyczyną braku bezpieczeństwa jest wzrost przestępczości, zamachy bombowe i strzelaniny.

Pomoc medyczna dla Afgańczyków

Emergency zapewnia pomoc medyczną również na terenach wiejskich, gdzie dotarcie do szpitala jest bardzo skomplikowane. W 2024 r. pięć punktów pierwszej pomocy prowadzonych przez tę organizację zostało przekształconych w podstawowe ośrodki zdrowia, w których lekarze i pielęgniarki związani z Emergency zaspokajają podstawowe potrzeby zdrowotne ludności, pracując jednocześnie w szpitalach kierowanych przez organizację. Marco Puntin przypomina, że aż 70 proc. ludności Afganistanu mieszka na obszarach wiejskich, więc oferowane przez Emergency wsparcie medyczne ma dla nich zasadnicze znaczenie.

– Ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie, często ich jedyny pełny posiłek jest w szpitalu, kiedy są hospitalizowani – wyjaśnia Keren Picucci, ginekolog w centrum położniczym Emergency w Anabah. Zauważa, że matki są często niedożywione i nie mogą z tego powodu karmić dzieci. Stąd też organizacja angażuje się również w realizację programów żywnościowych skierowanych przede wszystkim do kobiet i dzieci.

W pierwszych sześciu miesiącach 2024 r. w trzech ośrodkach chirurgicznych Emergency w Kabulu, Lashkar-gah i Anabah przeprowadzono prawie 70 tys. wizyt ambulatoryjnych i wykonano ponad 7 tys. operacji. W ośrodku położniczym w Anabah na świat przyszło ponad 3,5 tys. dzieci. Organizacja stara się też formować miejscowy personel medyczny. W podyplomowych kursach uznawanych przez ministerstwo zdrowia uczestniczy obecnie 36 pielęgniarzy i lekarzy szkolących się w chirurgii i traumatologii, ginekologii i położnictwie oraz pediatrii i anestezjologii. Ogromnym problemem pozostaje niedopuszczanie kobiet przez talibów do edukacji.

Misja Emergency

Organizacja humanitarna Emergency została założona w 1994 roku przez Gino Stradę. Swój pierwszy projekt zrealizował on w Rwandzie, podczas ludobójstwa, następny w Kambodży, gdzie przebywał kilka kolejnych lat. W 1998 roku wyjechał do Afganistanu, podejmując organizację pierwszego centrum chirurgicznego dla ofiar wojny. Obecnie Emergency leczy 11 mln osób w najbiedniejszych i ogarniętych wojną rejonach świata. Pomaga ofiarom konfliktów i otwiera szpitale, w miejscach, gdzie nikt inny nie m odwagi pójść.

15 lipca 2021 roku talibowie wkroczyli do Kabulu i przejęli władzę w Afganistanie. 31 sierpnia USA zakończyły prowadzoną od dwóch dekad misję w Afganistanie. Z kraju zostały wycofane wojska USA i siły międzynarodowe.

