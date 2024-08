Erdogan ostrzega Izrael. "Turcja nie pozwoli podpalić regionu"

– Będziemy sprzeciwiać się próbom podpalenia regionu przez Izrael. Izrael, który dopuszcza się ludobójstwa (w Gazie), zostanie pociągnięty do odpowiedzialności – powiedział Erdogan podczas ceremonii upamiętniającej założenie w 2001 r. rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, której przewodzi.

Erdogan zapowiedział również, że prezydent Palestyny Mahmud Abbas zwróci się w czwartek do tureckiego parlamentu. Tego dnia parlament republiki odbędzie nadzwyczajne posiedzenie w celu wsparcia Palestyny.

Erdogan: Skoro Netanjahu może przemawiać w USA, Abbas może przemawiać w Turcji

– Abbas będzie naszym gościem dzisiaj, a jutro zwróci się do parlamentu. Ogłosi całemu światu walkę Palestyny o wolność. Pokażemy całemu światu, że Abbas ma takie samo prawo do przemawiania w naszym parlamencie, jak premier Izraela Benjamin Netanjahu w Stanach Zjednoczonych – podkreślił Erdogan, nawiązując do ostatniej wizyty Netanjahu w amerykańskim Kongresie.

Władze w Ankarze potępiły przemówienie izraelskiego premiera wygłoszone w Kongresie USA 24 lipca i zaprosiły Abbasa do wygłoszenia przemówienia w tureckim parlamencie 15 sierpnia.

Abbas przybędzie do Turcji w środę wieczorem na dwudniową wizytę i tego samego dnia spotka się z Erdoganem.

Czy Izrael i Hamas zawrą porozumienie?

9 sierpnia przywódcy Egiptu, Kataru i USA wydali wspólne oświadczenie wzywające Izrael i Hamas do wznowienia rozmów w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy 15 sierpnia w Dosze lub Kairze.

Mediatorzy zasygnalizowali również gotowość przedstawienia ostatecznego projektu umowy, która opiera się na założeniach przedstawionych przez prezydenta USA Joe Bidena i wspieranych przez rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W listopadzie ub.r. Egipt i Katar wynegocjowały humanitarny rozejm, który trwał tydzień. Według Izraela w tym czasie uwolniono ponad 100 zakładników. 1 grudnia zawieszenie broni zostało naruszone przez radykałów, wznowiono działania wojenne, które trwają do dziś. Według najnowszych danych strony izraelskiej w Gazie przebywa 115 zakładników.



Czytaj też:

"Ciała rozszarpane na strzępy". Ponad 100 zabitych w ataku Izraela na szkołę w Gazie