Afganistan: 1,4 mln dziewcząt celowo pozbawionych możliwości nauki

Trzy lata od podbicia Kabulu i przejęcia władzy przez talibów, co najmniej 1,4 mln dziewcząt celowo zostało pozbawionych możliwości nauki. Informuje o tym raport UNESCO, w którym ta międzynarodowa organizacja wzywa do światowej mobilizacji na rzecz przywrócenia pełnego prawa do edukacji dziewcząt i kobiet w Afganistanie.

Raport przytacza dane mówiące o powadze sytuacji edukacyjnej w tym kraju. W wyniku zakazów nałożonych przez talibów, co najmniej 1,4 mln dziewcząt zostało celowo pozbawionych dostępu do szkolnictwa średniego od 2021 roku. Chociaż edukacja dziewcząt jest nadal dozwolona w wieku poniżej 12 lat, liczba uczniów zapisanych do szkół podstawowych również drastycznie spadła w tym czasie. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) w 2022 r. w Afganistanie do szkoły podstawowej uczęszczało 5,7 mln dziewcząt i chłopców, w porównaniu z 6,8 mln w 2019 r. Organizacja podkreśla, że spadek uczniów szkół podstawowych jest wynikiem m.in. decyzji władz o zakazie nauczania chłopców przez nauczycielki, a w kraju brakuje nauczycieli. Można to również wytłumaczyć brakiem motywacji rodziców do posyłania dzieci do szkoły w coraz trudniejszym kontekście społeczno-ekonomicznym. Polityka talibów najmocniej dotknęła uniwersytety, gdzie liczba studentów spadła aż o 53 proc.

Brak prawa do edukacji

„Obecnie Afganistan jest jedynym krajem na świecie, który zabrania dostępu do edukacji dziewczętom powyżej 12. roku życia i kobietom. Ta sytuacja musi niepokoić nas wszystkich” – powiedziała Audrey Azoulay. Dyrektor generalna UNESCO podkreśliła, że „prawo do edukacji nie może być przedmiotem negocjacji ani kompromisów. Społeczność międzynarodowa musi pozostać w pełni zmobilizowana, aby uzyskać bezwarunkowe ponowne otwarcie szkół i uniwersytetów dla afgańskich dziewcząt i kobiet”.

Organizacja bije na alarm, że decyzje talibów w krótkim czasie praktycznie zniweczyły dwie dekady stałego postępu w rozwoju edukacji w Afganistanie a przyszłość całego pokolenia jest teraz zagrożona. UNESCO podkreśla, że brak dostępu do edukacji przełoży się nie tylko na powrót analfabetyzmu, ale poskutkuje pracą dzieci i wzrostem wczesnych małżeństw. W krótkim czasie kraj ten będzie borykał się również niedoborem wykształconych kadr w zawodach wymagających najwyższych kwalifikacji, co tylko zaostrzy problemy rozwojowe.

UNESCO nie tylko prowadzi międzynarodową kampanię na rzecz powrotu afgańskich dziewcząt i kobiet do szkoły, ale współpracuje też ze swoimi partnerami w celu opracowania alternatywnych metod uczenia się. Aby zapewnić afgańskim dziewczętom i kobietom perspektywy uczenia się pomimo tych trudnych warunków, organizacja stworzyła programy oparte na zaangażowaniu lokalnych społeczności w dwudziestu prowincjach kraju. Ponad tysiąc osób, w tym 780 kobiet, zostało przeszkolonych do prowadzenia kursów czytania i pisania. Skorzystało z nich już ponad 55 tys. młodych ludzi, w większości dziewcząt, w prawie 1900 wioskach. Zadanie pozostaje jednak ogromne, biorąc pod uwagę liczbę młodych ludzi, którzy nie uczęszczają do szkoły.

