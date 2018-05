Ambasador RP w USA apeluje do burmistrza Jersey City o przeproszenie Karczewskiego

"Byłem zaszokowany zobaczywszy pańskie oskarżenia przeciwko senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu, marszałkowi Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Są one fałszywe, bolesne i niewłaściwe dla międzynarodowego dialogu między piastującymi urzędy w dwóch krajach sojuszniczych" – napisał Wilczek.

Ambasador podkreślił, że "marszałek Karczewski wyraził swoje zaniepokojenie przyszłością Pomnika Katyńskiego w Jersey City, zaniepokojenie które podzielam i wyraziłem to w liście wysłanym w poniedziałek do Pana, szanowny burmistrzu".

"Wobec wagi wysuniętych przez Pana bezpodstawnych oskarżeń, proszę w imieniu rządu Rzeczpospolitej Polskiej aby przeprosił Pan marszałka Senatu" – zaapelował Wilczek do Fulopa. Jak zaznaczył, oświadczenie burmistrza Jersey City dotyczące Pomnika Katyńskiego "zasmuciło wielu ludzi". "Jednak nie możemy sobie pozwolić, aby kierowały nami emocje" – ocenił polski dyplomata.

Ambasador RP stwierdził też, że potrzebne jest "oczyszczenie atmosfery" i "ponowne skupienie uwagi na stojącym przed nami problemie, na konstruktywnym dialogu aby znaleźć rozwiązanie, które nie będzie wymagało trwałego przeniesienia Pomnika Katyńskiego".

Zarzut antysemityzmu

List Piotra Wilczka to reakcja na twitterowy wpis Stevena Fulopa, który zarzucił marszałkowi Senatu antysemityzm i zaprzeczanie Holokaustowi.

"To jest prawda o sile stojącej za tym pomnikiem. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet jest żartem. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć" – napisał burmistrz Jersey City.

W czwartek Kancelaria Senatu poinformowała, że o projekcie stworzenia parku na terenie, gdzie stoi Pomnik Katyński, a także o planach jego usunięcia, Fulop nie powiadomił Polonii. Oświadczenie w tej sprawie wydała Polonijna Rada Konsultacyjna.