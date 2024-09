Nie żyje Maggie Smith. Gwiazda "Harry'ego Pottera" miała 89 lat

O śmierci Maggie Smith poinformowała w opublikowanym w piątek oświadczeniu jej rodzina. Aktorka zmarła w piątek 27 września w Londynie.

Nie żyje Maggie Smith. "Odeszła w spokoju w szpitalu"

"Odeszła w spokoju w szpitalu, wczesnym rankiem w piątek 27 września. Jako osoba, ceniąca prywatność, była w towarzystwie przyjaciół i rodziny do samego końca. Pozostawiła dwóch synów i pięcioro kochających wnucząt, które są zdruzgotane stratą swojej niezwykłej matki i babci" – napisali bliscy Maggie Smith.

W oświadczeniu przekazano też podziękowania dla personelu szpitala Chelsea and Westminster za opiekę nad aktorką i nieustającą życzliwość w jej ostatnich dniach. "Dziękujemy za wszystkie miłe wiadomości i wsparcie. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym czasie" – czytamy.

Dwukrotna laureatka Oscara, niezapomniana prof. McGonagall z Harry'ego Pottera

Maggie Smith urodziła się 28 grudnia 1934 w Ilfordzie. Karierę aktorską rozpoczęła jeszcze jako studentka od występów teatralnych. Zadebiutowała na Broadwayu w sztuce New Faces of '56. Na ekranie po raz pierwszy pojawiła się w roku 1956. 9 lat później otrzymała pierwszą nominację do Oscara dla aktorki drugoplanowej za rolę w filmowej adaptacji Otella. Dużą popularność zdobyła w roku 1969 za sprawą roli w filmie "Pełnia życia panny Brodie". Ta kreacja przyniosła jej Oscara dla najlepszej aktorki.

Drugi wielki sukces przyszedł w roku 1978. Wówczas zagrała u boku Michaela Caine'a w "Suicie kalifornijskiej". Za rolę tę otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Wśród najbardziej znanych kreacji Maggie Smith bez wątpienia należy wymienić te u boku Whoopi Goldberg w "Zakonnicy w przebraniu" i "Zakonnicy w przebraniu 2". W pamięci wielu fanów kina na zawsze pozostanie ona prof. McGonagall z serii filmów o Harrym Potterze, w którą wcielała się w latach 2001–2011.

Obok sześciu nominacji i dwóch wygranych Nagród Akademii Filmowej, aktorka otrzymała również nagrodę Tony, cztery nagrody Primetime Emmy, pięć nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej i trzy Złote Globy.

