Sekretarz generalny ONZ na szczycie z Putinem. Wezwał do pokoju

Jak relacjonuje Sky News, występując u boku Władimira Putina na szczycie w rosyjskim mieście Kazań, Antonio Guterres wezwał rosyjskiego przywódcę do uzgodnienia porozumienia pokojowego "zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, prawem międzynarodowym i rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ".

Sekretarz generalny ONZ mówił też o konflikcie na Bliskim Wschodzie: – Potrzebujemy pokoju obejmującego natychmiastowe zawieszenie broni w Gazie, natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zakładników, skuteczne dostarczenie pomocy humanitarnej, zakończenie okupacji i nieodwracalny postęp w kierunku rozwiązania dwupaństwowego. To pierwsza od ponad dwóch lat wizyta szefa Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rosji. Guterres w czwartek ma rozmawiać z Władimirem Putinem.

Kijów wyraził oburzenie wizytą szefa ONZ w Kazaniu. "Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych odrzucił zaproszenie Ukrainy na pierwszy Globalny Szczyt Pokojowy w Szwajcarii. Przyjął jednak zaproszenie do Kazania od zbrodniarza wojennego Putina. To zły wybór, który nie sprzyja sprawie pokoju. To tylko szkodzi reputacji ONZ" – skomentował we wpisie w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Czwartek to ostatni dzień szczytu forum BRICS w rosyjskim Kazaniu. To pierwsze spotkanie na najwyższym szczeblu po rozszerzeniu bloku, które nastąpiło na początku 2024 r. Państwami członkowskimi BRICS zostały wtedy Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, dołączając do Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki.

"Putin chce wykorzystać szczyt, by pokazać, że próby izolowania go na arenie międzynarodowej się nie powiodły" – wskazała w trakcie szczytu agencja France24. Moskwa, podobnie jak Pekin, postrzega BRICS jako alternatywę dla zachodnich organizacji międzynarodowych, takich jak G7.

Unia Europejska wezwała państwa uczestniczące w szczycie BRICS, by zaapelowały do Władimira Putina o zakończenie wojny na Ukrainie.

