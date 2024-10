Gibson popiera Trumpa. Mocne słowa o Harris

"Kamala Harris okazała się być zdecydowanie popularniejszą kandydatką na prezydenta wśród gwiazd z branży rozrywkowej w tych wyborach. Ostatnio na jej wiecach wyborczych pojawili się m.in. Bruce Springsteen, Eminem, Julia Roberts i Spike Lee. Ale Donald Trump może teraz zaliczyć do grona swoich zwolenników nowe nazwisko z Hollywood: Mela Gibsona. W nowym filmie opublikowanym przez TMZ w czwartek wieczorem Gibson udzielił krótkiego" – opisuje serwis variety.com.

– Nie sądzę, żeby kogokolwiek zaskoczyło, na kogo zagłosuję – powiedział gwiazdor amerykańskiego kina Mel Gibson. – Zgaduję, że Trump. Czy to zły strzał? – zapytał reporter. – Myślę, że to całkiem dobry strzał – odpowiedział reżyser m.in. "Pasji". – Wiem, jak to będzie, jeśli pozwoli jej wygrać. A to nie jest dobre. Nędzna historia. Nie ma o czym mówić. Ma IQ słupka ogrodzeniowego – podsumował Gibson.

Trump zdobywa przewagę nad Harris. Przedwyborczy sondaż z USA

Do wyborów w USA pozostało zaledwie 12 dni (5 listopada). "New York Times" i Siena College opublikował ostatni ogólnokrajowy sondaż. Z badań wynika, że Kamala Harris i Donald Trump cieszą się takim samym poparciem, a walka będzie trwała do ostatniej chwili.

Co ciekawe, po uwzględnieniu innych kandydatów wyniki sondażu uległy niewielkiej zmianie – 46 proc. respondentów opowiedziało się za Kamalą Harris, podczas gdy 47 proc. wskazało na Donalda Trumpa.

Jeszcze w październiku podczas poprzednich badań prowadziła Kamala Harris (49 proc. do 47 proc). Sondaż Siena College dla "NYT" został przeprowadzony w dniach 20-23 października wśród 2516 zarejestrowanych wyborców.

Sondaż ABC: Pół Ameryki uważa Trumpa za faszystę

"Połowa kraju uważa byłego prezydenta Donalda Trumpa za faszystę, co nasila obawy podniesione w ostatnich dniach przez wiceprezydent Kamalę Harris i byłych członków administracji Trumpa. Znacznie mniej respondentów w nowym sondażu przeprowadzonym przez Ipsos stawia takie same zarzuty Harris" – podała amerykańska stacja.

49 proc. zarejestrowanych wyborców twierdzi, że Trump jest faszystą, definiowanym jako "ekstremista polityczny, który dąży do władzy jak dyktator, lekceważy prawa jednostki i grozi lub używa siły wobec swoich przeciwników". 22 proc. uważa za faszystkę, rozumianą zgodnie z tą definicją, Kamalę Harris.

