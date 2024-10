Strzelanina w Austrii, są ofiary. Trwają poszukiwania sprawcy tragedii

Do tragedii doszło rano w Mühlviertel w Górnej Austrii. Sprawca śmiertelnie postrzelił 64–letniego burmistrza gminy Kirchberg ob der Donau Franza Hofera, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Do akcji zaangażowano wszystkie służby. W działaniach bierze udział m.in. jednostka specjalna Cobra.

Niestety nie skończyło się na jednej ofierze. Napastnik podczas ucieczki zastrzelił drugiego mężczyznę, który – podobnie jak zamordowany burmistrz – był myśliwym.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzany najprawdopodobniej również poluje. Służby uważają go za wyjątkowo niebezpiecznego. Bardzo możliwe, że uciekinier dysponuje długą bronią.

Mieszkańcy barykadują się w domach

W okolicy panuje stan alarmowy. Mieszkańcy zaczęli barykadować się w domach i wysyłać ostrzegawcze wiadomości. Przestrzegają się nawzajem, aby nie opuszczać domów. Jak podkreślają, "ktoś wpadł w amok". Serwis krone.at podaje, że w całym okręgu panuje "ogromne poruszenie".

Motywem zbrodni jest – jak twierdzą austriackie media – wieloletni spór między myśliwymi. Według nieoficjalnych doniesień, konflikt między mężczyznami miał w ostatnim czasie eskalować.

Zamordowany burmistrz gminy Kirchberg ob der Donau, niedługo przed swoją śmiercią, miał złożyć skargę na poszukiwanego. Freanz Hofer zarzucał mężczyźnie zachowanie "niegodne myśliwego”. Kirchberg ob der Donau jest niewielką gminą położoną w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach. Jednostka – według szacunków z 1 stycznia 2015 roku – liczy 1046 mieszkańców.

Jednostka Einsatzkommando Cobra, która bierze udział w akcji, 1 kwietnia 2013 r. została włączona do nowo utworzonej Dyrekcji ds. Operacji Specjalnych – DSE (Direktion für Spezialeinheiten), która służy jako połączone dowództwo dla jednostek do zadań specjalnych austriackiej policji federalnej. Struktura organizacyjna Cobry umożliwia rozmieszczenie – w pełni przygotowanych do działań – oddziałów w dowolnym miejscu w Austrii w mniej niż 70 minut.

