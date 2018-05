Trump był inwigilowany? Prezydent USA zapowiada śledztwo

Prezydent zapowiedział na Twitterze, że poleci zbadanie całej sprawy Departamentowi Sprawiedliwości. Śledztwo ma wyjaśnić, czy FBI interweniowało w jego kampanię oraz jaki miał w tym udział ówczesny prezydent Barack Obama. O sprawie prezydent poinformował niedzielnym wieczorem za pomocą Twittera.

"Niniejszym żądam i uczynię to oficjalnie jutro, aby Departament Sprawiedliwości zbadał czy FBI/DOJ infiltrowało lub nadzorowało kampanię w celach politycznych - i czy jakiekolwiek tego rodzaju żądania lub wnioski nie były zgłaszane przez ludzi z administracji Obamy" – napisał prezydent na Twitterze.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Donald Trump podał na Twitterze informacje medialne, zgodnie z którymi jego kampania wyborcza w 2016 roku miała być inwigilowana przez służby.

"Wow, wszystko wskazuje na to, że FBI Obamy 'szpiegowało kampanię Trumpa za pomocą podstawionego informatora'. Andrew McCarthy mówi: 'najprawdopodobniej nie ma wątpliwości, że mieli przynajmniej jednego poufnego informatora w kampanii'" – napisał Trump na Twitterze. Prezydent stwierdził, że jeżeli te doniesienia okażą się prawdzie, to będzie to oznaczało większą aferę niż słynna Watergate.

