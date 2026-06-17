Planowali zamach na gali z udziałem Trumpa i Nawrockiego. Ujawniono kulisy

Szef FBI Kash Patel przekazał w mediach społecznościowych, że 10 czerwca amerykańskie służby uzyskały informację o potencjalnym zagrożeniu, do którego miało dojść podczas niedzielnej gali UFC Freedom 250. Wydarzenie odbyło się na terenie Białego Domu z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA i w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Na widowni zasiedli m.in. prezydent Karol Nawrocki, członkowie rodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych, w tym właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg, a także politycy oraz wojskowi.

Patel podkreślił, że dzięki "szybkiemu działaniu" FBI, innych amerykańskich służb i Departamentu Sprawiedliwości, w ramach operacji na terenie wielu stanów, udało się zatrzymać podejrzanych i udaremnić planowany zamach. "Jesteśmy stworzeni do wykrywania, reagowania i doprowadzania przed wymiar sprawiedliwości tych, którzy zagrażają życiu amerykańskich obywateli – zwłaszcza podczas dużych zgromadzeń, takich jak historyczna gala UFC 250. Właśnie to zrobiliśmy. Chcę podziękować naszym wybitnym agentom i partnerom, ta praca nadal trwa, a my będziemy dalej informować opinię publiczną w miarę możliwości" – napisał szef FBI na platformie X.

Mieli planować zamach. FBI zatrzymało pięć osób

Według doniesień stacji Fox News, plan zakładał użycie dronów z ładunkami wybuchowymi do ataku na budynki w pobliżu miejsca, gdzie odbywały się walki mieszanych sztuk walki, co mogłoby doprowadzić do masowej ewakuacji i skierowania tłumu w stronę uzbrojonych snajperów. Kolejny etap zakładał próbę szturmu na bramę Białego Domu.

Do poniedziałku zatrzymano pięć osób, a śledczy zidentyfikowali łącznie 23 osoby, które mogły być powiązane z siatką zamachowców. Komunikacja pomiędzy nimi miała odbywać się za pośrednictwem komunikatora Signal. Jeden z zatrzymanych miał zeznać, że potencjalnym celem ataku były "kapitalistyczne elity", miliarderzy oraz politycy związani z AIPAC (Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych – jedna z największych i najbardziej wpływowych organizacji lobbingowych w USA).

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