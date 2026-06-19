"Panie prezesie, zrobiło mi się pana szkoda". Nietypowa sytuacja w Sejmie

W trakcie piątkowego posiedzenia Sejmu doszło do nietypowej sytuacji. Poseł Polski 2050 "wywołał do tablicy" polityków PiS.

– Chwilę temu, jak słyszałem jak państwo skandowali "Karol Nawrocki”, to panie prezesie, zrobiło mi się pana szkoda. Bo pana imienia i nazwiska pana klub nigdy tak nie skandował. Dzisiaj tworzą sobie oddzielne stowarzyszenia, rozbierają panu partię, szkoda mi pana – stwierdził Sławomir Ćwik w Sejmie.

Na reakcję posłów PiS nie trzeba było długo czekać. Po wypowiedzi Śliza na sali rozległy się okrzyki "Jarosław, Jarosław".

– To się nie liczy, musiałem ich poderwać. To klakierzy – zareagował poseł Ćwik.

Na sbtuacjęzareagował marszałek Sejmu.

– Jeżeli myślicie, że to świadczy o powadze Sejmu, krzyczenie przez kilka razy "Wiesław, Wiesław", to się mylicie – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Kaczyński nie obchodzi urodzin. Oto powód

Jarosław Kaczyński oraz jego brat bliźniak, Lech, urodzili się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Ich ojciec Rajmund Kaczyński był z zawodu inżynierem. Był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego. Matka bliźniaków, Jadwiga z domu Jasiewicz, należała do Szarych Szeregów, a z wykształcenia była filologiem polskim.

"Niegdyś 18 czerwca, w dniu urodzin Jarosława Kaczyńskiego, do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej przyjeżdżali goście z prezentami. To był wyjątkowy dzień" – zauważa "Super Express". Obecnie już tak nie jest. Wiadomo, z jakiego powodu.

– Jarek nie obchodzi urodzin, wszystko zmieniło się po 10 kwietnia 2010 r. 18 czerwca nie jest dla niego radosnym dniem, wręcz przeciwnie. Nie chce żadnych prezentów ani życzeń – opowiada "SE" kuzyn prezesa PiS, Jan Maria Tomaszewski

"Tomaszewski i Kaczyński mieszkają razem na Saskiej Kępie od jesieni 2025 r., odkąd nowi sąsiedzi prezesa PiS w domu na warszawskim Żoliborzu rozpoczęli remont swojej części budynku. Zaburzyło to spokój polityka i jego kotów, dlatego przeniósł się do kuzyna. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński nie wróci do swojego domu przed końcem roku" – zauważa gazeta.

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