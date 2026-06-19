"Tak zwana afera". Szokująca postawa dziennikarza TVP

Sprawa radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który jako lekarz w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł i "saloniku dla VIP-ów" w Szpitalu Południowym bulwersuje Polaków. Tymczasem dziennikarz TVP, Piotr Maślak, wywołał burzę w sieci, twierdząc, że nie ma w tym przypadku mowy o żadnej aferze.

Szokujące słowa Maślaka w TVP Info

"Skandal w porannej rozmowie TVP! Redaktor TVP broni KO w sprawie afery w Szpitalu Południowym i mówi, że sam wykorzystywał swoją pozycję" – napisał na X użytkownik @chrzanik, publikując fragment "Gościa Poranka" w TVP Info. "TVP pogratulować kadr" – ocenił, zwracając się do Patryka Słowika, żeby sprawdził, czy Maślak nie był przypadkiem pacjentem Szpitala Południowego.

– Tak łatwo się podłożyła KO z tak zwaną "aferą" w Szpitalu Południowym. Powiem dlaczego tak zwaną, ale najpierw zapytam:. Zdarzało się Panu kiedykolwiek, dla swojego leczenia, wykorzystywać sytuację, pozycję polityczną, żeby być lepiej potraktowanym niż inni pacjenci, w poważnej sytuacji jakiejś? – zwrócił się do swojego gościa, posła Lewicy Andrzeja Szejny, dziennikarz TVP.

– Nie, nie – usłyszał w odpowiedzi.

– Bo mi się zdarzało. Ja, jako dziennikarz, i sądzę, że każda osoba w tym studiu, gdyby mi coś groziło albo moim najbliższym, to pierwsze co bym zrobił, to złapał za telefon i szukał. Nie mam, niestety – przyznał Piotr Maślak.

Burza w sieci. "Wybitny funkcjonariusz"

Jego słowa wywołały prawdziwą burzę w sieci.

"Ten jest dobry herbatnik. Co to kiedyś było, z tym samym dziennikarzem, że przyszedł polityk tłumaczyć się z afery, a ten go zaatakował, że nie ma żadnej afery? Coś z Gawkowskim?" – skomentował Krzysztof Stanowski z Kanału Zero.

"Arogancja i bufonada. Ten facet nadawałby się do KO. Taki drugi Lenz który wchodzi bez kolejki i nie widzi w tym nic złego. Jeszcze bufon powiedziałby że nie ma za co przepraszać"; "Zatem plebs może zdychać na SORach, ale "elity" mają dostęp do usług i mogą nawet odtruwać się po libacjach"; "Po pierwsze gość powinien być wywalony z TVPO bo publicznie stwierdził, że wykorzystywał swoją pozycję związaną z miejscem pracy, po drugie manipuluje, bo to nie było szukanie dojścia tylko stworzenie systemu uprzywilejowania politycznego polityków KO, a reszta niech umiera!"; "Maślak to wybitny funkcjonariusz"; "Gość powinien dzisiaj już nie pracować"; "To jest chyba jakas rodzina od Sznepfowej"; "Jak można upaść tak nisko?" – piszą internauci w komentarzach.

Porównywał straż graniczną do SS. Teraz broni afer KO

Dziennikarz już wcześniej stosował podobną narrację, kiedy latem 2025 roku, na rządowej stronie Krajowego Planu Odbudowy opublikowano interaktywną mapę, która ujawniła, że część firm otrzymała dotacje na dość zaskakujące cele, takie jak jachty, meble, sauny, solarium, wirtualne strzelnice czy platformę do gry w brydża. Dziennikarz TVP stwierdził wówczas na antenie, że burza wokół KPO jest nieuzasadniona, ponieważ nie ma mowy o żadnych nieprawidłowościach.

Piotr Maślak przyszedł do TVP po zmianie władzy w grudniu 2023 roku. Wcześniej był już dziennikarzem Telewizji Polskiej już w latach 2009–2016. Był gospodarzem magazynu "Puls Polski”, prowadził też serwisy informacyjne i przygotowywał materiały dla "Wiadomości" TVP1. Jako pierwszy stracił pracę po zmianach w TVP w 2016 roku. W sierpniu 2021 roku wpis na Twitterze, związany z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Obraził w nim funkcjonariuszy Straży Granicznej, porównując ich do SS. Usłyszał w związku z tym zarzut zniesławienia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na początku kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Sokółce uznał go za winnego znieważenia Straży Granicznej, ale warunkowo umorzył sprawę.

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