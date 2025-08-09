Dziennikarz TVP wywołał burzę. "Nie ma żadnej nieprawidłowości"

Na rządowej stronie Krajowego Planu Odbudowy opublikowano interaktywną mapę, która ujawniła, że część firm otrzymała dotacje na dość zaskakujące cele, takie jak jachty, meble, sauny, solarium, wirtualne strzelnice czy platformę do gry w brydża. Sprawa wywołała wielką polityczną burzę, ponieważ unijne fundusze miały wspierać polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branż HoReCa (hotele, gastronomia, catering), które szczególnie dotknęła pandemia COVID-19. Wiele z inwestycji budzi wątpliwości.

Dziennikarz TVP bagatelizuje aferę

W piątek wieczorem w programie "Pytanie dnia" w TVP Info gościem był minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wywiad prowadził Piotr Maślak. – Cała Polska żyje dzisiaj – tu duży cudzysłów ode mnie – aferą KPO – rozpoczął program dziennikarz. – To ja państwu, naszym widzom, krótko przypomnę. Z założenia KPO zakłada przywrócenie potencjału rozwojowego gospodarki, inwestycje w projekty związane z ochroną klimatu, zmniejszeniem energochłonności, cyfryzacją, inwestycje w różnych sektorach, czyli dywersyfikacja – kontynuował.

W długim wstępie do wywiadu przekonywał, że wszystko to burza w szklance wody. – Nie ma żadnej nieprawidłowości w tym, że właściciel solarium kupuje mobilne ekspresy do kawy po to, żeby zarabiać na sprzedaży kawy. Nie ma nic złego w tym, że właściciel kortu tenisowego kupuje jacht zeroemisyjny, który potem podnajmuje turystom i klientom i zarabia na tym pieniądze – podkreślał.

Jego gość, wicepremier z Lewicy powiedział, że "Krajowy Plan Odbudowy to setki miliardów złotych, które z Unii Europejskiej przypłynęły do Polski dzięki aktywności tego rządu już w pierwszych godzinach po objęciu sterów". Red. Maślak wtrącił: "to wiem, gdzie tutaj jest afera?". – Po drugie, nie ma afery. Jest sprawa, którą trzeba wyjaśnić – dokończył wicepremier.

