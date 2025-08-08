"Do cynicznych mend". Poseł KO broni pobrania dotacji z KPO

Na jaw wychodzą kolejne informacje dot. przyznawania środków z KPO. Chodzi o część dla restauratorów i hotelarzy. Wirtualna Polska podaje, że żona najbogatszego posła KO Artura Łąckiego otrzymała duże fundusze. "216 tysięcy złotych – rozbudowa i modernizacja sali konferencyjnej. 324 tysięcy złotych – przystosowanie pomieszczenia na salę konferencyjną. 474 tysiące złotych – stworzenie ogrodu zimowego. Trzy dotacje na w sumie ponad milion złotych otrzymała żona posła Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój swojego ośrodka wypoczynkowego" – czytamy.

Informacja ta wywołała ogromne kontrowersje. Łącki postanowił odpowiedzieć na krytykę – w dość ostry sposób. "Chcę oficjalnie zdementować pogłoski, że ja czy moja rodzina zakupiliśmy jacht. Ale, 16 sierpnia wybieramy się na złot żaglowców do Szczecina, i kto wie może tam coś nam wpadnie w oko. Zapraszam wszystkich od 15.08 do 17.08 do Szczecina na Wały Chrobrego na tę wspaniałą imprezę" – zaczął.

"A tak przy okazji parę słów do hejterów wszelkiej maści, niedoinformowanych dziennikarzy i w ogóle do wszystkich cynicznych mend płci obojga: jeśli ktoś będzie naruszał dobre imię mojej żony, mojej rodziny bądź moje, może być pewny, że zostanie rozliczony z każdego kłamstwa, z każdej kalumni. Nie ma zgody na pomawianie i szarganie reputacji budowanej latami" – zapowiada polityk.

Będą kontrole ministerstwa

Na aferę, jaka po ujawnieniu tych informacji wybuchła w sieci, szybko zareagowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Mamy do czynienia z opisem sytuacji, w którym projekty, które zostały wybrane do finansowania, nie spełniają jego celów. Spełniają wrażenia projektów dość cwaniackich. Mówimy o inwestycji HoReCA (Hotel, Restaurant, Catering), której łączna wartość stanowi mniej niż pół procenta wartości KPO – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wiceszef tego resortu Jan Szyszko.

Wiceminister przypomniał, że wspomniana inwestycja była skierowana do polskich hotelarzy, restauratorów, firm cateringowych, żeby pomóc w poszerzaniu ich działalności. – Jej cel jest słuszny i potrzebny gospodarczo. To branża, która szczególnie ucierpiała podczas pandemii – podkreślił.

Z kolei Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające ws. doniesień medialnych o nieprawidłowościach w dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy.

