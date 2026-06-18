Kaczyński ma urodziny, ale ich nie obchodzi. "Wszystko się zmieniło"

Jarosław Kaczyński oraz jego brat bliźniak, Lech, urodzili się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Ich ojciec Rajmund Kaczyński był z zawodu inżynierem. Był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego. Matka bliźniaków, Jadwiga z domu Jasiewicz, należała do Szarych Szeregów, a z wykształcenia była filologiem polskim.

"Niegdyś 18 czerwca, w dniu urodzin Jarosława Kaczyńskiego, do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej przyjeżdżali goście z prezentami. To był wyjątkowy dzień" – zauważa "Super Express". Obecnie już tak nie jest. Wiadomo, z jakiego powodu.

– Jarek nie obchodzi urodzin, wszystko zmieniło się po 10 kwietnia 2010 r. 18 czerwca nie jest dla niego radosnym dniem, wręcz przeciwnie. Nie chce żadnych prezentów ani życzeń – opowiada "SE" kuzyn prezesa PiS, Jan Maria Tomaszewski

"Tomaszewski i Kaczyński mieszkają razem na Saskiej Kępie od jesieni 2025 r., odkąd nowi sąsiedzi prezesa PiS w domu na warszawskim Żoliborzu rozpoczęli remont swojej części budynku. Zaburzyło to spokój polityka i jego kotów, dlatego przeniósł się do kuzyna. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński nie wróci do swojego domu przed końcem roku" – zauważa gazeta.

Tomaszewski ujawnił kulisy wspólnego mieszkania. – Jarek mieszka u mnie za darmo, jest jak w rodzinie, pomagamy sobie, jest ok – powiedział. jak dodał, lider PiS w gościach jest mało aktywny, bo ma zajęcie: – Po pracy też jest w pracy. Bardzo dużo pracuje. Czyta również książki.

Jakie oszczędności ma Kaczyński? Oto oświadczenie majątkowe prezesa PiS

Jak co roku na stronie internetowej Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów. Z oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego wynika, że prezes PiS ma 363 tys. 406,99 zł oszczędności. Rok temu zadeklarował sumę większą o nieco ponad 17 tys. zł.

Polityk informuje w oświadczeniu, że posiada prawa do jednej trzeciej domu o powierzchni 150 m kw. Cała posiadłość jest natomiast warta 2,2 mln zł.

Kaczyński na przestrzeni ostatniego roku uzyskał 47 tys. 603,76 zł diety parlamentarnej. Jarosław Kaczyński otrzymał także 140 tys. 906,97 zł emerytury oraz 138 tys. 413,16 zł w ramach sejmowego uposażenia. Polityk posiada obecnie kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na 31 grudnia 2025 r. miał do spłaty 29 tys. 660,49 zł. Prezes PiS jest ponadto przewodniczącym rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, jednak nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

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