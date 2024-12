Państwa regionu potępiają Izrael: Sabotuje szanse przywrócenia w Syrii bezpieczeństwa

Jak podaje Al Jazeera władze Kataru, Iraku i Arabii Saudyjskiej potępiły zajęcie przez wojska izraelskie terenów w Syrii, w pobliżu okupowanych Wzgórz Golan.

Arabia Saudyjska i Irak potępiają Izrael

"Ataki przeprowadzone przez izraelski rząd okupacyjny, w tym zajęcie strefy buforowej na Wzgórzach Golan i ataki na terytorium Syrii, potwierdzają, że Izrael nadal łamie zasady prawa międzynarodowego i jest zdeterminowany, by sabotować szanse przywrócenia Syrii bezpieczeństwa, stabilności i integralności terytorialnej" – oświadczyły władze Arabii Saudyjskiej.

Irak "podkreśla znaczenie utrzymania suwerenności i integralności Syrii oraz wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do wywiązania się ze swojej odpowiedzialności i potępienia tej agresji… oraz położenia jej kresu" – czytamy w oświadczeniu irackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zabezpieczenie Wzgórz Golan?

Siły zbrojne Izraela przeprowadziły w niedzielę naloty na cele w Syrii. Pociski były wycelowane w bazę lotniczą, budynki wywiadu, służby celnej i kwatery głównej wojska w Damaszku. Ostrzelano też ośrodek badawczy w syryjskiej stolicy, gdzie irańscy naukowcy opracowywali pociski rakietowe, przekazała amerykańska agencja prasowa Reuters.

Atak został przeprowadzony kilka godzin po tym, jak dżihadyści opanowali stolicę Syrii i obalili reżim Asada. Według Al Jazeera ostrzały są kontynuowane, a ich intensywność jest znacznie większa niż na przestrzeni ostatnich lat.

Jednocześnie Izrael rozmieścił wojska w strefie buforowej między Izraelem i Syrią na Wzgórzach Golan. Tel Awiw argumentuje, że chodzi o zapewnienie ochrony izraelskim społecznościom w tamtym regionie. Izrael chce zniszczyć zasoby militarne syryjskiej armii, aby nie przejęły ich rebelianckie wojska HTC.

Asad obalony. Rząd tymczasowy w Syrii

Przypomnijmy, że Asada obalili sunniccy dżihadyści z opozycyjnej Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) wraz ze wspierającymi ich mniejszymi organizacjami. W kraju wybuchły także walki między bojownikami wspieranymi przez Turcję a Kurdami, ale głównym rozgrywającym jest HTS.

27 listopada islamiści rozpoczęli udaną kampanię militarną przeciwko wojskom rządowym. Błyskawiczny pochód był możliwy z kilku powodów. To m.in. brak pomocy ze strony Rosji i Iranu oraz niechęć sił Asada do obrony reżimu. Dyktator ewakuował się do Rosji gdzie otrzymał azyl polityczny.

W Syrii powołany został na razie rząd tymczasowy.

Czytaj też:

Naloty USA w Syrii. Kilkadziesiąt celówCzytaj też:

Ekspert o kulisach upadku Asada. Opuścili go sojusznicy