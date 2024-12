Naloty USA w Syrii. Kilkadziesiąt celów

Powołując się na Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych agencja Reutera poinformowała, że siły amerykańskie przeprowadziły w niedzielę uderzenia z powietrza na obozy Państwa Islamskiego w środkowej Syrii.

Naloty USA na cele Państwa Islamskiego

Wojsko USA przekazało, że nie może dopuścić, żeby obecna sytuacja w Syrii została rozegrana na korzyść ISIS. Na cel miało zostać wziętych 70 obiektów Państwa Islamskiego.

Prezydent USA Joe Biden zapewnił w niedzielnym oświadczeniu, że Waszyngton będzie współpracował z partnerami Syrii. – W najbliższych dniach porozmawiam z przywódcami w regionie i wyślę tam przedstawicieli administracji – ogłosił, uściślając, że Ameryka podejmie też rozmowy z grupami rebeliantów.

Izrael uderzył na magazyny broni w Syrii

Także siły zbrojne Izraela przeprowadziły w niedzielę naloty na cele w Syrii. Zbombardowana została m.in. baza lotnicza na przedmieściach Damaszku.

Jak podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka pociski były wycelowane w budynki wywiadu, służby celnej i kwatery głównej wojska w Damaszku. Ostrzelano też ośrodek badawczy w syryjskiej stolicy, gdzie irańscy naukowcy opracowywali pociski rakietowe, przekazała amerykańska agencja prasowa Reuters. Atak został przeprowadzony kilka godzin po tym, jak dżihadyści opanowali stolicę Syrii.

Jednocześnie Izrael rozmieścił wojska w strefie buforowej między Izraelem i Syrią na Wzgórzach Golan. Premier Benjamin Netenjahu tłumaczył, że Izrael "nie pozwoli żadnym wrogim siłom na osiedlenie się na granicy Izraela". O rozmieszczeniu sił zbrojnych w monitorowanej przez ONZ strefie buforowej z Syrią mówił również minister obrony Izraela Israel Katz. Przedsięwzięcie to argumentował "względami bezpieczeństwa" i podkreślił, że chodzi o zapewnienie ochrony izraelskim społecznościom na Wzgórzach Golan.

Błyskawiczna kampania dżihadystów. Obalili Asada

Przypomnijmy, że Asada obalili sunniccy dżihadyści z opozycyjnej Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) wraz ze wspierającymi ich mniejszymi organizacjami. W kraju wybuchły także walki między bojownikami wspieranymi przez Turcję a Kurdami.

Najważniejszy efekt eskalacji to jednak obalanie Asada. 27 listopada islamiści rozpoczęli udaną kampanię militarną przeciwko wojskom rządowym. Błyskawiczny pochód był możliwy z kilku powodów. To m.in. brak pomocy ze strony Rosji i Iranu oraz niechęć sił Asada do obrony reżimu.

Czytaj też:

Co zmieni się na Bliskim Wschodzie i co czeka Syrię? Szewko o obaleniu AsadaCzytaj też:

Ekspert o kulisach upadku Asada. Opuścili go sojusznicy