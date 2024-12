Meksyk: Kościół apeluje do mafii

W dniach 12 i 25 grudnia należy przestrzegać narodowego zawieszenia broni. Te dni, które dla wielu wierzących Meksykanów mają wielkie znaczenie duchowe – oprócz Bożego Narodzenia także dzień Matki Bożej z Guadalupe – powinny pozostać wolne od wszelkiej przemocy. – Udowodnijmy, że przynajmniej w tych dniach możemy być narodem bez przemocy – zaapelował biskup pomocniczy archidiecezji Meksyku Francisco Javier Acero Perez na portalu kościelnym „Desde la fe”.

Apel do mafii

Biskup pomocniczy podkreślił znaczenie 12 grudnia, kiedy Meksykanie wspominają Dziewicę z Guadalupe, czczoną jako patronkę kraju. – W tym dniu nie powinno dojść do przemocy. Nasza matka jest szanowana, kochana i nie jest wykorzystywana – stwierdził bp Acero Perez. Przekonywał, że Boże Narodzenie to także odpowiedni moment, aby zatrzymać się i zastanowić nad wartością życia i miłości. Najlepszą wiadomością, jaką Meksyk mógłby obecnie usłyszeć, jest to, że „nie ma ofiar przemocy”. Takie zawieszenie broni mogłoby stać się „podstawą pokojowego roku 2025”.

Bp Perez wezwał także do promowania dialogu jako głównego środka rozwiązywania konfliktów. Szczególnie młodzi ludzie powinni nauczyć się „używać dialogu jako broni porozumienia”. Wysiłki na rzecz pokoju należy także uznać za ciągłe zadanie, które wymaga zaangażowania wszystkich stron społecznych. – Ten proces nie ma punktu końcowego. Budowanie pokoju oznacza, że nigdy się nie poddamy, pomimo wszelkich przeszkód i nieporozumień – podkreślił meksykański biskup.

W artykule redakcyjnym portalu stołecznej archidiecezji Meksyku inicjatywę pokojową z Guadalupe opisano jako konkretną ochronę życia oraz „znak godności i szacunku dla ludzkości”. Przy tej okazji podmioty polityczne powinny również porzucić swoją „często wrogą i prowadzącą do podziałów retorykę, aby ponownie w centrum uwagi umieścić wartość godności człowieka” – przekonują autorzy artykułu i stwierdzają: „Jeśli uda nam się pokazać, w ciągu jednego dnia, że utrzymamy pokój przez jeden dzień, to dlaczego nie marzyć o trwałej i solidnej przyszłości w pokoju?”

Uroczystości Guadalupe również z papieżem

Obchody święta Matki Bożej z Guadalupe co roku gromadzą w Meksyku miliony pielgrzymów w dniach poprzedzających 12 grudnia w sanktuarium Guadalupe położonym na wzgórzu Tepeyac na obrzeżach Miasta Meksyk. Najważniejszym wydarzeniem są życzenia urodzinowe „Mananitas” o północy dla Dziewicy Maryi i „Msza różana” z kardynałem Carlosem Aguiarem Retesem w południe 12 grudnia. Święto obchodzone jest w całym Meksyku, Ameryce Północnej i Południowej, a także wśród mieszkańców Ameryki Łacińskiej w Europie. Papież Franciszek odprawi tego dnia o godzinie 18:00 Mszę św. Guadalupe w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Jak co roku, Eucharystia w języku hiszpańskim odbędzie się także w wiedeńskim Votivkirche (kościele wotywnym), gdzie znajduje się duży ołtarz boczny ku czci Dziewicy z Guadalupe.

Meksykańskie święto i miejsce pielgrzymek wywodzą się od objawień Dziewicy Maryi. Jak mówi przekaz, pasterzowi Juanowi Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548), który wcześniej przeszedł na chrześcijaństwo, przez cztery dni ukazywała się Matka Boża jako ciężarna Metyska mówiąca w jego ojczystym języku nahuatl i pozostawiła róże, z których na tilmie, obszernym pasterskim płaszczu Juana Diego, utkanym z grubych i szorstkich włókien agawy. utworzył się Jej wizerunek. Na prośbę Matki Bożej, w miejscu Jej objawień u stóp wzgórza Tepeyac, zbudowano duży kościół, w którym czczony jest cudowny wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. W miejscu objawień wzniesiono początkowo kaplicę, później – w latach 1974-76 zbudowano bazylikę według projektu znanego meksykańskiego architekta Pedro Ramireza Vasqueza, uchodzącą dziś za największy kościół świata – ma 22 tys. miejsc.

W 1895 Leon XIII ogłosił Matkę Bożą z Guadalupe patronką Ameryki Łacińskiej, a w 1945 Pius XII ustanowił Ją Patronką całej Ameryki. Z kolei św. Jan Paweł II w czasie swej podróży do Meksyku 31 lipca 2002 kanonizował Juana Diego – pierwszego świętego Indianina w dziejach Kościoła. Matka Boża z Guadalupe jest obecnie patronką Meksyku, całego kontynentu amerykańskiego, Filipin, a także życia nienarodzonego.

Kilkudniowe uroczystości z okazji obchodzonego 12 grudnia święta Matki Bożej z Guadalupe przyciągają rokrocznie wielomilionowe tłumy wiernych do Jej sanktuarium w Mieście Meksyk.

W 2031 roku przypadnie 500. rocznica objawień Matki Bożej w Guadalupe. W związku z tym Kościół katolicki w Meksyku rozpoczął w 2022 roku dziewięcioletnią nowennę przygotowująca do tego wielkiego jubileuszu. Ma ona na celu pogłębienie rozumienia “Wydarzenia z Guadalupe” (Acontecimiento Guadalupano).

