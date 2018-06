Oświadczenie prokuratora ws. śmierci Anthony'ego Bourdain'a

Anthony Bourdain został znaleziony w piątek rano martwy w pokoju hotelowym we Francji. Był w trakcie kręcenia jednego z odcinków programu "Parts Unknown".

Jak podaje agencja AP, prokurator okręgu Colmar potwierdził, że mężczyzna powiesił się w łazience swojego hotelowego pokoju. Użył do tego swojego paska od szlafroka. – Nie ma żadnego śladu, który wskazywałby na to, że ktoś wszedł do jego pokoju w jakimkolwiek momencie – powiedział prokurator podczas konferencji prasowej.

Prokurator wskazał, że medyczna ekspertyza nie wykazała śladów przemocy na ciele Bourdaina. Potwierdził, że przeprowadzane są obecnie testy toksykologiczne, w tym badania moczu. Śledczy chcą sprawdzić, czy zmarły brał jakieś leki. Może to dać rodzinie zmarłego pewne wskazówki, dlaczego popełnił samobójstwo.

"Bourdain był mistrzem w swoim fachu – najpierw w kuchni, a potem w mediach. Poprzez programy telewizyjne i książki,badał kondycję ludzką i pomagał widzom inaczej myśleć o jedzeniu, podróżach i o samych sobie. Opowiadał się za marginalizowanymi społecznościami i prowadził kampanię na rzecz bezpieczniejszych warunków pracy dla personelu restauracji" – tak o podróżniku pisze amerykańskie CNN.

