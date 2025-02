Kennedy Jr.: większość szczepionek po tym roku została wprowadzona ze względu na zyski Big Pharma

Polityk wskazał, że chodzi o większość preparatów wprowadzonych po 1989 roku, które wygenerowały potężne zyski dla przemysłu Big Pharma.

Opinii publicznej Kennedy jest znany przede wszystkim ze sprzeciwu wobec działań amerykańskiego rządu w okresie epidemii COVID-19. Przez zwolenników restrykcji i lockdownów jest określany jako "antyszczepionkowiec", co nie jest określeniem precyzyjnym, ponieważ opowiadał się on przeciwko przymusowi aplikowania tych konkretnych szczepionek. Jednak Kennedy Jr. ma także zastrzeżenia do niektórych innych szczepionek.

W jednym z materiałów opublikowanych w social mediach nowy sekretarz zdrowia i opieki medycznej wskazuje, że większość szczepionek – w tym te, które uważa za bezzasadnie wprowadzone jako obowiązkowe – zostały opracowane przede wszystkim w celu generowania zysków dla koncernów Big Pharma.

Robert Kennedy Jr.: większość szczepionek została wprowadzona ze względu na zyski firm farmaceutycznych

„Większość szczepionek po 1989 roku została dodana nie ze względu na zdrowie publiczne, ale ze względu na zyski farmaceutyczne” – powiedział Kennedy Jr. Jego zdaniem bezzasadne jest szczepienie niemowląt na zapalenie wątroby typu B już w pierwszej dobie życia.

„Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest przenoszone drogą płciową (…) w seksie homoseksualnym, od osób świadczących usługi seksualne lub dożylnego zażywania narkotyków” – powiedział. Stąd – jak przekonywał – nie ma sensu stosować jej wobec dzieci.

Według Kennedy’ego gigant Big Pharma Merck został zobligowany przez amerykańskie agencje do opracowania szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla „tych wrażliwych populacji”. Jednak kiedy populacje wykazały niewielkie zainteresowanie szczepionką, „Merck wrócił do agencji i powiedział: Kazaliście nam opracować tę szczepionkę, ale nikt jej nie kupuje” – mówił Kennedy.

– CDC powiedziało: Nie martw się. Po prostu zalecimy ją dzieciom i zmusimy wszystkich do jej zakupu” – twierdzi amerykański sekretarz zdrowia i opieki medycznej, powołany na ten urząd przez prezydenta Donalda Trumpa. – W ten sposób szczepionka znalazła się w harmonogramie – tłumaczy polityk, cytowany przez LifeSiteNews.com.

Kennedy wielokrotnie poruszał temat szczepień. Mówił m.in., że obowiązek szczepienia dzieci niektórymi z nich oznaczał lukratywne dla przemysłu farmaceutycznego zyski.

– Nie ma dalszej odpowiedzialności, nie ma wstępnych testów bezpieczeństwa – co oszczędza im ćwierć miliarda dolarów – i nie ma kosztów marketingu i reklamy, ponieważ rząd federalny nakazuje 78 milionom dzieci w wieku szkolnym przyjmowanie tej szczepionki każdego roku – mówił Kennedy.

– Czy można mieć lepszy produkt? Tak więc nastąpiła gorączka złota, aby dodać wszystkie te nowe szczepionki do harmonogramu, których nie potrzebujemy. Większość z tych szczepionek jest niepotrzebna. Wiele z nich dotyczy chorób, które nie są nawet przypadkowo zaraźliwe – mówił Kennedy Jr.

