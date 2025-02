Gene Hackman i jego żona nie żyją. Ich ciała znaleziono w rezydencji w Santa Fe

Szeryf hrabstwa Santa Fe, Adan Mendoza, potwierdził w nocy, że aktor i jego żona nie żyją – informuje "Daily Mail". Policja nie ujawniła przyczyn śmierci, ale Mendoza zaznaczył, że nie ma bezpośrednich dowodów na działania osób trzecich. Hackman miał 95 lat.

Gene Hackman to jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów ostatnich dekad. W swojej karierze zdobył dwa Oscary za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia", uhonorowano go ponadto czterema Złotymi Globami, dwoma nagrodami BAFTA oraz berlińskim Srebrnym Niedźwiedziem.

Od dwóch dekad aktor przebywał na emeryturze.Ostatni raz pojawił się na ekranie w 2004 roku w satyrze politycznej "Welcome to Mooseport". Hackman zdradził, że zdecydował się na porzucenie aktorstwa ze względu na silny stres, jaki wiązał się z jego pracą. Aktor kończąc karierę uskarżał się na bóle serca.

