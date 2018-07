Tłum zamordował muzułmanina. Był podejrzany o przemyt krów

Policja przekazała, że muzułmanin został powalony na ziemię, a rozwścieczony tłum kopał go i okładał kijami.

Do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę, gdy tłum zobaczył dwóch mężczyzn prowadzących krowy. Jednemu z mężczyzn udało się uciec. Drugi został jednak pobity przez tłum. Gdy przyjechała policja, mężczyzna jeszcze żył. Przewieziono go natychmiast do szpitala, ale lekarze byli bezradni.

Służby przekazały mediom, że nie są w stanie potwierdzić informacji, że dwaj mężczyźnie chcieli przemycić zwierzęta i następnie je sprzedać.

W sprawie zainterweniował nawet Najwyższy Sąd, który zaapelował do rządu o podjęcie odpowiednich kroków. Media informują, że to nie pierwszy taki przypadek, a w ostatnich latach wielokrotnie dochodziło do napadów na osoby podejrzane o handel krowami.