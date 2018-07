Jeden ze wspinaczy spadł, drugi został bez ekwipunku. "Potrzebuję pomocy"

Do wypadku na północnej grani szczytu Latok I (7145 m), jednego z najwyższych w grupie Panamah Muztagh z pasma Karakorum (Pakistan), doszło wczoraj. Jak poinformował Aleksander Gukow, jego partner Siergiej Glazunow spadł, a on został bez ekwipunku niezbędnego do wspinaczki.

W odpowiedzi na sygnał Gukowa, władze organizują akcję ratunkową. W serwisie mountain.ru pojawił się informacja, że pierwotny plan, aby zrzucić himalaiście sprzęt ze śmigłowca, nie może został zrealizowany, z powodu złych warunków pogodowych.

Prawdopodobnie na akcję ratunkową ruszą więc inni wspinacze, według różnych źródeł mają to być – Adam Bielecki, Andrzej Bargiel i David Gottlieb.