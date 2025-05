Anglia: Kobiecy football nie dla "transów"

Angielski Związek Piłki Nożnej i England Netball zakazały transpłciowym kobietom udziału w meczach drużyn kobiecych. Problem dotyczy 20 graczy. Decyzja jest pokłosiem orzeczenia Sądu Najwyższego z kwietnia tego roku, który stwierdził, że termin "kobieta" w ustawie o równości odnosi się tylko do kobiety biologicznej.

"Orzeczenie Sądu Najwyższego z 16 kwietnia oznacza, że będziemy zmieniać naszą politykę. Transpłciowe kobiety nie będą już mogły grać w kobiecej piłce nożnej w Anglii, a polityka ta zostanie wprowadzona w życie od 1 czerwca 2025 roku” – napisano w specjalnym oświadczeniu wydanym przez FA.

Kobiecy sport tylko dla biologicznych kobiet

Działacze sportowi i komentatorzy od dawna wzywają do tego, aby piłka nożna podążyła za sportami takimi jak rugby i hokej i ograniczyła sport kobiecy tylko do tych, które po prostu urodziły się jako biologiczne kobiety, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Podobne decyzje planuje podjąć także England and Wales Cricket Board zarządzająca krykietem.

Lewicowy rząd przytakuje zmianom

Decyzja FA została przyjęta z zadowoleniem przez rzecznika Downing Street, który powiedział, że chociaż każdy sport może ustalać swoje zasady, musi przestrzegać prawa. – Jasno mówiliśmy, że biologia ma znaczenie, jeśli chodzi o sport kobiet, że każdy powinien przestrzegać prawa" – powiedział rzecznik brytyjskiego rządu. Dodał, że rząd będzie starał się zapewniać kobietom i dziewczętom w całym kraju możliwość korzystania ze sportu i wspierać instytucje nim zarządzające w celu ochrony uczciwości, uczciwości i bezpieczeństwa gry.

Jednak organizacja LGBT+ Stonewall skrytykowała tę decyzję angielskiej federacji piłkarskiej. "To niesamowicie rozczarowujące, zwłaszcza, że FA od dawna i głośno wspiera naszą kampanię Rainbow Laces, opowiadając się za włączeniem do sportu dla wszystkich grup wiekowych i na wszystkich poziomach gry" – stwierdzono w specjalnym komunikacie.

