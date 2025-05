Zachodni liderzy stawiają Rosji ultimatum. Jest odpowiedź

Podczas sobotniej wizyty w Kijowie, przywódcy Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Zadzwonili też do prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak ogłosił ukraiński przywódca, Kijów zgadza się na 30-dniowe zawieszenie broni bez warunków wstępnych.

Zdaniem szefa polskiego rządu, ten "wielki gest" Zełenskiego ujawni, czy Rosja rzeczywiście jest w jakimkolwiek stopniu nastawiona na rozpoczęcie negocjacji pokojowych.

– Ten dzień ma nie tylko wymiar symboliczny, ale stała się rzecz bardzo ważna. Idea zawieszenia ognia i przystąpienia natychmiastowego do rozmów pokojowych jest ideą wspólną i wspólnie zainicjowaną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, przez prezydenta Ukrainy, przez tu obecnych przywódców Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Polski i przez całą koalicję państw, które wspierają Ukrainę – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

Zapowiedziano, że jeżeli Rosja nie zechce zawszeć czasowego zawieszenia broni, przywódcy państw uderzą w Kreml kolejnymi sankcjami i ograniczeniami i jednocześnie mocniej wesprą Kijów.

Pieskow: Tracą czas

Odpowiedź z Moskwy nadeszła szybko. – Już przyzwyczailiśmy się do sankcji. Wyobrażamy sobie nawet, co zrobimy po ich ogłoszeniu, jak zminimalizujemy ich wpływ. Nauczyliśmy się tego. Próba zastraszania nas sankcjami to strata czasu – powiedział rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję Interfax i agencję Reutera.

– Słyszymy z Europy wiele sprzecznych wypowiedzi. Są, ogólnie rzecz biorąc, raczej konfrontacyjne niż zmierzające do odnowienia naszych relacji. Nic więcej – wskazał. Pieskowe przekonuje, że "bardzo trudno jest odizolować kraj taki jak Rosja, ponieważ stanowi on bardzo dużą część świata". – Rosja skutecznie rozwija relacje z dużą liczbą krajów, w zasadzie we wszystkich obszarach, w których istnieje zainteresowanie rozwojem współpracy z naszym krajem – zaznaczył polityk.

Czytaj też:

Macron o szczegółach rozmowy z Trumpem. "Cytuję jego słowa"Czytaj też:

Trump do Putina i Zełenskiego: Zakończcie tę głupią wojnę