Starmer: USA i Wielka Brytania zwiększą pomoc dla Ukrainy, jeśli Putin odmówi zawieszenia broni

– Jesteśmy tu, aby walczyć o sprawiedliwy i trwały pokój, na jaki zasługuje Ukraina – powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Polityk podkreślił, że minęły prawie dwa miesiące, odkąd Ukraina zgodziła się na ideę 30-dniowego zawieszenia broni.

– W tym czasie Rosja przeprowadziła jeden z najbardziej niszczycielskich ataków na ludność cywilną, niszcząc życie, domy, rodziny. To właśnie oferuje Rosja zamiast pokoju, wraz z próbą prania mózgu, wraz z opóźnieniami, nie odpowiadając na propozycję zawieszenia broni. Dlatego jesteśmy tutaj, razem ze Stanami Zjednoczonymi, zwracając się otwarcie do Putina: jeśli poważnie myślisz o pokoju, teraz masz szansę to zademonstrować – powiedział Starmer.

Brytyjski premier podkreślił, że chodzi o bezwarunkowe 30-dniowe zawieszenie broni z natychmiastowym rozpoczęciem negocjacji, bez dodatkowych warunków, bez opóźnień. Podkreślił, że jeśli Putin odmówi zawieszenia broni, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zwiększą pomoc militarną dla Ukrainy.

– Jeśli Putin nie powróci na ścieżkę pokoju, odpowiemy. Razem z prezydentem Trumpem zwiększymy naszą pomoc dla ukraińskiej obronności, aby zmusić Rosję do negocjacji – powiedział Starmer.

Wizyta w Kijowie

Dziś rano do Kijowa przybyło czterech przywódców państw sojuszniczych Ukrainy. Po spotkaniu "koalicji chętnych" wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przeprowadzili oni rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Trumpem na temat możliwości osiągnięcia pokoju.

Zełenski powiedział, że Ukraina, kraje europejskie i Stany Zjednoczone zgodziły się na rozpoczęcie całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni, począwszy od poniedziałku, 12 maja. Musi ono trwać co najmniej 30 dni.

– Wspólnie domagamy się tego od Rosji. Wiemy, że Stany Zjednoczone nas w tym popierają. Bezwarunkowe zawieszenie broni oznacza – bez żadnych warunków – powiedział.

