Tusk przybył do Kijowa. "Przed nami ważny dzień"

W piątek wieczorem premier Polski Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyruszyli z Rzeszowa w drogę do stolicy Ukrainy. Zarówno Tusk, jak i Macron opublikowali w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia, zapowiadając wyjazd do Kijowa. "Polska, Francja, Niemcy, Wielka Brytania przy jednym stole. Rzeszów, piątek wieczór" – napisał szef polskiego rządu. Z kolei francuski przywódca oświadczył: "W drodze do Kijowa. Dla Ukrainy, dla Europy".

Wcześniej premier Tusk i prezydent Macron podpisali w Nancy traktat polsko-francuski o wzmocnionej współpracy i przyjaźni. Natomiast kanclerz Merz odwiedził tego dnia Brukselę.

Tusk już w Kijowie

W sobotni poranek europejscy liderzy dotarli do ukraińskiej stolicy. Tuż po godz. 07:00 Kancelaria Premiera opublikowała na platformie X zdjęcie z powitania na dworcu kolejowym. "Premier Donald Tusk przybył do Kijowa" – mogliśmy przeczytać.

"Kijów. Przed nami ważny dzień" – oznajmił szef polskiego rządu i zamieścił nagranie.

"Koalicja chętnych"

Tusk, Macron, Merz i Starmer spotkają się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Będą rozmawiać o tzw. koalicji chętnych. Jest to grupa, która powstała 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa, głównie europejskie, ale także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. "Koalicja chętnych" umożliwia krajom członkowskim NATO wspólne działania poza formalną strukturą Sojuszu Północnoatlantyckiego, co pozwala uniknąć potencjalnego weta państw, które nie chcą angażować się w przedsięwzięcia militarne na rzecz walczącej z Rosją Ukrainy.

Prezydent Ukrainy uważa, że Europa "skorzysta na działaniach koalicji" i "będzie mogła z jej pomocą wzmocnić swoją istniejącą architekturę bezpieczeństwa". Zełenski podkreślił, że partnerzy Ukrainy pracują razem, aby osiągnąć zawieszenie broni, które byłoby niezawodne i trwało co najmniej 30 dni.

