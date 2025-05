Macron o szczegółach rozmowy z Trumpem. "Cytuję jego słowa"

Przebywający w Kijowie europejscy przywódcy, wspólnie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, rozmawiali telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tzw. koalicja chętnych to grupa państw, która chce działacz na rzecz pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą. Do Kijowa przybyli w sobotę rano premierzy Polski, Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i prezydent Francji.

– Dziś Ukraina jest bijącym sercem Europy – powiedział Macon. – Tak jak powiedział prezydent Zełenski – myślimy nad kolejny działaniami, USA zaproponowały zawieszenie broni, by osiągnąć zdecydowany pokój – dodał prezydent Francji.

– Dziś Trump wyraził swoje wsparcie dla bezwarunkowego, 30-dniowego zawieszenia broni – cytuję jego słowa – wskazał.

Wcześniej prezydent Ukrainy zaznaczył, że spotkanie w Kijowie to sygnał tego, iż "Europa jest bardzo zjednoczona". – Wspólnie z sojusznikami jesteśmy gotowi na pełne i bezwarunkowe 30-dniowe zawieszenie broni od poniedziałku – powiedział Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że "znacza to brak jakichkolwiek warunków zawieszenia broni. Ono musi być kompleksowe – na lądzie, w morzu i powietrzu. Robimy to w pełnej koordynacji z USA".

Zełenski wyraził radość, że zawieszenie broni jest wspierane przez USA. – Jeśli Rosja odmówi zawieszenia broni, będą musiały być wprowadzone sankcje m.in. dotyczące systemu energetycznego – dodał przywódca Ukrainy.

"Owocna rozmowa"

"Po zakończeniu spotkania w Kijowie, rozmowa telefoniczna naszej Piątki z prezydentem Donaldem Trumpem" – napisał premier Donald Tusk w social media i zamieścił zdjęcie, na którym Zełenski w towarzystwie premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Francji, kanclerza Niemiec i jego rozmawiają przez zestaw głośnomówiący z amerykańskim przywódcą.

Jak przekazało ukraińskie MSZ, rozmowa była "owocna" i dotyczyła działań zmierzających do osiągnięcia pokoju na Ukrainie.

"Ukraina i wszyscy sojusznicy są gotowi na całkowite bezwarunkowe zawieszenie broni na lądzie, w powietrzu i na morzu przez co najmniej 30 dni, począwszy od poniedziałku" — podkreślił szef ukraińskiego MSZ Andriej Sybiha w opublikowanym oświadczeniu.

