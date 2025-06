Władze chciały zakazać "skrajnie prawicowego" czasopisma. Jest decyzja sądu

Określany w mainstreamowych jako "skrajnie prawicowy" magazyn "Compact" może być dalej wydawany. Próbę jego eliminacji z przestrzeni publicznej podjęły niemieckie władze, twierdząc, że pismo ma charakter ekstremistyczny. Zarzucono mu m.in., że podżega do nienawiści wobec migrantów i niemieckiej demokracji parlamentarnej.

Takie orzeczenie wydał we wtorek federalny sąd administracyjny w Lipsku. Podtrzymał zatem swoją wcześniejszą decyzję, która za nieważny uznała rządowy zakaz publikacji czasopisma.

Sąd: Konstytucja Niemiec gwarantuje wolność opinii i prasy

Sędzia Ingo Kraft przypomniał w trakcie ogłaszania wyroku, że niemiecka konstytucja „gwarantuje wolność opinii i prasy, nawet dla wrogów wolności”. Sąd uznał, że magazyn nie przekroczył konstytucyjnych zasad.

Jak przekazała agencja dpa pisze, przy tego typu wyrokach kluczowa jest ocena czy w danym piśmie niekonstytucyjne treści są dominujące czy nie.

Przed rokiem sąd w Lipsku uznał, że choć w magazynie odnotowano "oznaki naruszenia godności ludzkiej" oraz "wojownicze i agresywne podejście do elementarnych zasad konstytucyjnych", to istnieją wątpliwości, czy zakaz jego wydawania jest proporcjonalny do przewinienia.

Komentarz redaktora naczelnego "Compact"

Redaktor naczelny "Compact" Juergen Elaesser nie krył zadowolenia z rozstrzygnięcia. Jego zdaniem, skoro nie da się zakazać wydawania pisma, to nie da się również zakazać działania prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), z którą to partią sympatyzuje czasopismo, a którą zaciekle zwalczają partie systemowe i establishment. – Jesteśmy najsilniejszym głosem opozycji. Jeszcze o nas usłyszycie – zapowiedział.

Założony w 2010 roku w Brandenburgii "Compact" ma nakład ok. 40 tys. egzemplarzy. Federalny Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) objął go w 2021 roku specjalnym nadzorem.

Czytaj też:

Mocne przemówienie Weidel. "Chcę, żeby świat wiedział, co się dzieje w Niemczech"