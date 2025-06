"Do Rzeczy" nr 27: Trump igra z ogniem. Kulisy tajemniczej operacji prezydenta USA i premiera Izraela

Witold Repetowicz ocenia zyski i straty Teheranu w artykule pt. "Iran wychodzi z wojny z tarczą", a Robert Bogdański w artykule "Kalkulacje Putina" zauważa: – Rosja mogłaby stać się atomowym patronem dla nieprzewidywalnego zideologizowanego reżimu w Iranie. Układ między Moskwą a Teheranem byłby nieco podobny do tego, który jest między Putinem a Miedwiediewem. Pierwsza strona udawałaby, że nie odpowiada za działania partnera, ale korzystałaby z destabilizacji, którą powodowałaby strona druga.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Donald Tusk znalazł się w potrzasku. Nie potrafi reagować na nowe sytuacje inaczej niż lansowaniem coraz bardziej fantastycznych teorii spiskowych. A jego koalicjanci po raz pierwszy zdobyli się na twarde „nie” wobec kolejnej próby wywołania politycznej wojny domowej – pisze Piotr Semka w tekście "Tusk coraz częściej chybia".

– Premierowi nie chodzi o wyprowadzenie wojska na ulice, ale o wyprowadzenie swojej partii ze Zgromadzenia Narodowego w chwili ślubowania "nielegalnego neoprezydenta" i potem podważanie na każdym kroku jego "moralnego prawa" do sprawowania "ukradzionego" urzędu – ocenia Rafał. A. Ziemkiewicz w artykule "Bukareszt nad Wisłą? Serio?".

– Polacy nie będą płacić za politykę Netanjahu – mówi twardo Grzegorz Braun w mocnej rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Fanatycy Zielonego Ładu nie zamierzają odpuścić – ostrzega Łukasz Warzecha z Brukseli.

Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska pisze o 55-metrowej figurze Maryi, która powstaje pod Toruniem i o innych pomnikach o charakterze religijnym, które przyciągają pielgrzymów.

Wystartowała misja Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w której bierze udział Polak – Sławosz Uznański-Wiśniewski. Czy państwo polskie dobrze wykorzystuje tę okazję? O sprawie pisze Radosław Wojtas.

W najnowszym numerze tygodnika również:

kolejny odcinek wakacyjnego cyklu "Do Rzeczy" z Cezarym Gmyzem, Piotr Gociek o serialu obnażającym patologie polskich "elit", Filip Memches o niebezpieczeństwie zza Odry, Grzegorz Majchrzak o strajkach z lipca 1980 r., Maciej Pieczyński wyjaśnia, dlaczego Łukaszenka uwolnił Cichanouskiego, a Jacek Przybylski poleca najciekawsze i najpiękniejsze trasy kolejowe w Europie.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 30 czerwca 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych

oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.