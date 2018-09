Polscy prokuratorzy w Smoleńsku. Zbadają wrak tupolewa

Rosjanie zdecydowali się dopuścić Polaków do wraku tupolewa w ramach realizacji wniosku o pomoc prawną. Bus z polskimi prokuratorami przyjechał na lotnisko w poniedziałek przed południem. Prace potrwają do piątku.

Szefem delegacji naszych śledczych jest prokurator Marek Kuczyński. W skład grupy wchodzi pięciu prokuratorów, trzech pomocników technicznych i tłumacze. Cała delegacja liczy w sumie ok. 10 osób.

Polsat News informuje, że przed wejściem do hangaru, w którym znajdują się części wraku, Rosjanie ustawili sprzęt wykorzystywany na lotniskach do wykrywania materiałów wybuchowych. Będą nim sprawdzać m.in., co polscy śledczy wnoszą do środka.

