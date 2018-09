Szef MSZ Rosji wzywa w Berlinie do "remontu europejskiego domu"

Szef MSZ Rosji wezwał w Berlinie do wspólnego "remontu europejskiego domu", w którym Niemcy miałyby do odegrania ważną rolę. Siergiej Ławrow zaapelował o to podczas Forum Niemiecko-Rosyjskiego w Berlinie.