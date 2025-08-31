Smoczki dla dorosłych
Smoczki dla dorosłych

Smoczek, zdjęcie ilustracyjne
Stres i bezsenność to zmory współczesnej cywilizacji. Przekonują się o tym Chińczycy.

I dlatego wielu z nich postanowiło sobie ze swoimi problemami radzić, ssąc smoczki. Są one większe od tych dla dzieci i cieszą się w Państwie Środka dużą popularnością. Lekarze jednak ostrzegają, że przedmioty te stanowią zagrożenie dla zdrowia. Ich ssanie może na dłuższą metę doprowadzić do uszkodzenia jamy ustnej.

