Potworna tragedia w Portugalii: Rozbiła się kolejka linowa. Wielu zabitych i rannych

Tragedia rozegrała się w środę późnym popołudniem. To wtedy kolejka Gloria nieoczekiwanie wypadła z szyb i uderzyła w budynek. Do wypadku doszło na trasie łączącej dzielnicy Baixa i Bairro Alto w centrum Lizbony.

Wypadek kolejki w Lizbonie: Nie żyje 15 osób, ponad 20 zostało rannych

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Do akcji ratunkowej zaangażowano ok. 70 policjantów, strażaków i ratowników medycznych.

Bilans wypadku jest tragiczny. W jego wyniku śmierć poniosło 15 osób, a ponad 23 zostało rannych. Liczba ofiar może jednak jeszcze wzrosnąć ze względu na stan poszkodowanych. Jak podaje CNN Portugal, w stanie ciężkim jest pięć osób. Wśród lżej rannych ma być trzyletnie dziecko.

– To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest pogrążona w żałobie – powiedział w rozmowie z dziennikarzami burmistrz Lizbony Carlos Moedas.

Narodowość ofiar nie jest na razie znana. Wiadomo jednak, że mają być wśród nich cudzoziemcy. W środę wieczorem konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta poinformował, powołując się na informację portugalskich władz, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli Polski.

Do godziny 20.30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby – poinformował koordynujący akcją ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues.

Co doprowadziło do tragedii? Jest hipoteza

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Ma je przyczynić dochodzenie wszczęte już przez służby. Według stacji Now, jedna z hipotez śledztwa zakłada, że do tragedii mogło doprowadzić przerwanie liny.

Kolejka linowo-terenowa Gloria jest jedną z największych atrakcji turystycznych portugalskiej stolicy. Każdego dnia przewozi setki mieszkańców i turystów.

Czytaj też:

Co widzieli świadkowie tuż po katastrofie F-16? "Wielki grzyb, ogień"Czytaj też:

Łódzkie: Pijany kierowca wjechał w grupę pielgrzymów