Łódzkie: Pijany kierowca wjechał w grupę pielgrzymów

W miejscowości Grobla (powiat radomszczański) w województwie łódzkim samochód osobowy wjechał w grupę pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Wstępne informacje mówią o 8 osobach rannych, wśród których jest 2-5 letnie dziecko – podaje RFM FM. Życie rannych nie jest zagrożone.

"Wiadomości Łódź", lokalny portal z województwa łódzkiego poinformował, że ranne osoby mają głównie połamane ręce i nogi.

Sprawca pod wpływem alkoholu

W zgłoszeniu świadek miał informować, że kierowca może być pijany. Policja później potwierdziła tę informację. Kierujący oplem, który wjechał w pielgrzymów miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Rzecznik radomszczańskiej komendy, asp. Dariusz Kaczmarek przekazał, że po zdarzeniu kierowca pozostał w pojeździe.

Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 18.00. Na miejsce zdarzenia skierowano policję, strażaków i cztery zespoły pogotowia ratunkowego. Wezwano również trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu była karetka zabezpieczająca pielgrzymkę.

– Na miejscu zdarzenia była karetka, która zabezpieczała pielgrzymkę i to właśnie ratownicy z tej karetki pierwsi zaczęli udzielać pomocy. Po chwili dojechał kolejny zespół ratownictwa medycznego. Zdarzenie miało miejsce na drodze, która jest w lesie. Miejsce lądowania śmigłowców jest oddalone około kilometra od miejsca zdarzenia, dlatego też strażacy będą transportować załogi ze śmigłowców ratunkowych na miejsce zdarzenia – powiedział brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

