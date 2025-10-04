Zamieszki w Tbilisi. Protestujący próbowali wtargnąć do pałacu prezydenckiego

W Gruzji trwają wybory samorządowe. Głosowanie zostało zbojkotowane przez kilka ugrupowań opozycyjnych, w tym Zjednoczony Ruch Narodowy. Były prezydent Micheil Saakaszwili wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulice, aby zaprotestować przeciw rządzącej partii Gruzińskie Marzenie.

Największy protest zorganizowano w sobotę w centrum Tbilisi. Według francuskiej agencji prasowej AFP, w demonstracji "uczestniczą dziesiątki tysięcy ludzi".

Gruzja. Szturm na pałac prezydencki

Podczas manifestacji jeden z liderów gruzińskiej opozycji Murtaz Zodelava zaapelował o mobilizację w celu "odzyskania" pałacu prezydenckiego. Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego i armatek wodnych. Służby użyły również syren alarmowych, wzywając demonstrantów do rozejścia się.

"Protestujący w Tbilisi szturmowali pałac prezydencki, przebijając się przez metalowe barierki. Sytuacja eskaluje. Tysiące osób wyszły na ulice stolicy Gruzji, aby zaprotestować przeciwko wyborom samorządowym" – podała agencja Nexta, publikując kilka filmów z centrum Tbilisi. "Ogrodzenie wokół pałacu prezydenckiego w Tbilisi zostało niemal całkowicie zburzone – część protestujących weszła na dziedziniec. Na miejscu znajdują się siły specjalne, które próbują chronić rezydencję" – dodano.

twitter

Gruzińskie Marzenie poinformowało w mediach społecznościowych o swoim zwycięstwie w wyborach we wszystkich gminach. Według sondażu exit poll, partia rządząca uzyskała aż 76,3 proc. głosów.