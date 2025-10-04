Wybory w Czechach. Były premier triumfuje: Nigdy was nie rozczarujemy

W piątek i sobotę w Czechach odbyły się wybory do Izby Poselskiej. Częściowe wyniki głosowania wskazują na wygraną ruchu ANO. Po przeliczeniu głosów z 99 proc. obwodowych komisji wyborczych formacja byłego premiera Andreja Babisza ma 34,7 proc.

Koalicja Razem (Spolu), której liderem jest premier Petr Fiala, uzyskała 23,2 proc. Na trzecim miejscu znalazł się koalicjant Spolu w obecnym rządzie – partia Burmistrzowie i Niezależni (STAN), a na czwartym – Partia Piratów, która w ubiegłym roku po sporze o dymisję jej ówczesnego lidera wystąpiła z rządu Fiali. Według wstępnych danych, frekwencja wyborcza wyniosła 68 proc.

ANO wygrywa wybory

– Mam nadzieję, że powstanie rząd, który od pierwszego momentu będzie pracować. Chcemy, żeby Republika Czeska była najlepszym miejscem do życia na świecie. Nigdy was nie rozczarujemy – powiedział Andrej Babisz w sztabie wyborczym ruchu ANO. – Jestem za Europą i za NATO – zapewnił. Zadeklarował również, że o przyszłym rządzie będzie rozmawiać z partią SPD oraz ugrupowaniem Zmotoryzowani.

Prezydent Czech Petr Pavel, który zgodnie z konstytucją mianuje nowego premiera, ma w poniedziałek rozpocząć rozmowy z liderami poszczególnych partii – podała agencja prasowa Reutera.

Wybory w Czechach

Lokale wyborcze w Czechach były czynne w piątek w godz. 14:00-22:00 oraz w sobotę w godz. 8:00-14:00. Czesi wybierali 200 deputowanych do Izby Poselskiej, czyli niższej izby parlamentu. W Czechach wyniki exit poll nie są ogłaszane. Wyniki głosowania są podawane na bieżąco przez czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spływają dane z małych komisji, później z tych w większych miastach. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez czeską Państwową Komisję Wyborczą w poniedziałek.

Poprzednie wybory do Izby Poselskiej odbyły się 8-9 października 2021 r. Wygrała koalicja trzech partii Razem (Spolu), uzyskując 27,79 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło wówczas ANO z wynikiem 27,13 proc.

