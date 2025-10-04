Wybory w Czechach. Zakończyło się głosowanie

Wybory w Czechach rozpoczęły się w piątek i trwały dwa dni. To właśnie Izba Poselska zdecyduje o składzie przyszłego rządu.

Zgodnie z wynikami ostatnich sondaży agencji Kantar, ruch ANO byłego premiera Andreja Babisza mógłby liczyć na 33 proc. poparcia. Nie wiadomo jednak, czy taki wynik wystarczyłby do utworzenie samodzielnego rządu.

Wybory w Czechach. Kiedy poznamy wyniki?

W sobotę o godz. 14:00 zakończyło się głosowanie. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych zaczęło się liczenie głosów. Wstępne wyniki wyborów do Izby Poselskiej mamy poznać wieczorem.

Czeski resort spraw wewnętrznych poinformował jeszcze przed zamknięciem lokali wyborczych, że nie odnotowano żadnych incydentów związanych z głosowaniem. Nie sygnalizowano także problemów z kartami wyborczymi. W Czechach obowiązuje zasada, że karty dostarczane są wyborcom do domów, ale można je również otrzymać w komisjach wyborczych. Podczas tegorocznych wyborów po raz pierwszy wprowadzono dodatkową formę identyfikacji danych osobowych za pomocą elektronicznego systemu analogicznego do obowiązującej w Polsce aplikacji mObywatel. Lokalne media relacjonowały, że w piątek, po dwóch godzinach głosowania, system zawiesił się w trakcie aktualizacji i nie można było skorzystać z aplikacji w telefonie komórkowym. Podobne problemy sygnalizowano w sobotę. Władze zaapelowały, aby do lokalu wyborczego zabierać tradycyjny dowód osobisty. Lokale wyborcze w Czechach były czynne w piątek w godz. 14:00-22:00 oraz w sobotę w godz. 8:00-14:00.

Wyniki głosowania będą podawane na bieżąco przez czeski Urząd Statystyczny. Niedługo z komisji wyborczych powinny również zacząć spływać dane dotyczące frekwencji. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez czeską Państwową Komisję Wyborczą w poniedziałek.

Poprzednie wybory do Izby Poselskiej odbyły się 8-9 października 2021 r. Wygrała koalicja trzech partii – Razem (Spolu), której liderem jest premier Petr Fiala, uzyskując 27,79 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło ANO z wynikiem 27,13 proc.

