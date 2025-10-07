Watykan kupuje flotę samochodów elektrycznych

Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy z firmą Exelentia, która specjalizuje się w rozwiązaniach transportowych o zerowej emisji spalin.

Po przekazaniu dwóch samochodów elektrycznych do osobistego użytku papieża, firma dostarczyła kompletną gamę pojazdów operacyjnych przeznaczonych do użytku dla różnych służb wewnętrznych, w tym żandarmerii, straży pożarnej i służb utrzymania ruchu. Dostarczono dwa główne rodzaje pojazdów: auta osobowe i pojazdy transportowe.

Dla służb ratownictwa i watykańskiej straży pożarnej

Modele osobowe, kompaktowe i zwrotne, zostały dostosowane do potrzeb służb bezpieczeństwa i ratownictwa. Wersje przeznaczone dla straży pożarnej, oznaczone czerwonymi barwami, zostały przystosowane do przewożenia sprzętu pierwszej pomocy, natomiast te przeznaczone dla żandarmerii, w białych barwach, służą do wspierania działań związanych z nadzorem i patrolowaniem.

Elektryczne furgonetki

Do transportu materiałów i sprzętu wprowadzono średnie i duże pojazdy o różnych konfiguracjach: z platformą stałą, wywrotki i furgonetki. Pojazdy te mają ułatwiać prace związane z utrzymaniem ogrodów, służbami wewnętrznymi oraz organizacją uroczystości i obchodów liturgicznych.

Niektóre pojazdy są wyposażone w zdejmowane panele boczne i różne rozwiązania do transportu roślin i delikatnych przedmiotów. Flotę uzupełniają sześcioosobowe i ośmioosobowe elektryczne autobusy, przeznaczone do transportu odwiedzających w obrębie Ogrodów Watykańskich i Willi Papieskich.

Rozwiązania przyjazne dla środowiska

Inicjatywa ta wzmacnia zaangażowanie Watykanu w promowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Współpraca z Exelentia stanowi okazję do wniesienia wkładu w wyjątkowy projekt zrównoważonej mobilności, mający namacalny wpływ na życie codzienne i miejsca ważne dla wiernych.

