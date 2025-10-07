Watykan kupuje flotę samochodów elektrycznych

Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy z firmą Exelentia, która specjalizuje się w rozwiązaniach transportowych o zerowej emisji spalin.
Po przekazaniu dwóch samochodów elektrycznych do osobistego użytku papieża, firma dostarczyła kompletną gamę pojazdów operacyjnych przeznaczonych do użytku dla różnych służb wewnętrznych, w tym żandarmerii, straży pożarnej i służb utrzymania ruchu. Dostarczono dwa główne rodzaje pojazdów: auta osobowe i pojazdy transportowe.
Dla służb ratownictwa i watykańskiej straży pożarnej
Modele osobowe, kompaktowe i zwrotne, zostały dostosowane do potrzeb służb bezpieczeństwa i ratownictwa. Wersje przeznaczone dla straży pożarnej, oznaczone czerwonymi barwami, zostały przystosowane do przewożenia sprzętu pierwszej pomocy, natomiast te przeznaczone dla żandarmerii, w białych barwach, służą do wspierania działań związanych z nadzorem i patrolowaniem.
Elektryczne furgonetki
Do transportu materiałów i sprzętu wprowadzono średnie i duże pojazdy o różnych konfiguracjach: z platformą stałą, wywrotki i furgonetki. Pojazdy te mają ułatwiać prace związane z utrzymaniem ogrodów, służbami wewnętrznymi oraz organizacją uroczystości i obchodów liturgicznych.
Niektóre pojazdy są wyposażone w zdejmowane panele boczne i różne rozwiązania do transportu roślin i delikatnych przedmiotów. Flotę uzupełniają sześcioosobowe i ośmioosobowe elektryczne autobusy, przeznaczone do transportu odwiedzających w obrębie Ogrodów Watykańskich i Willi Papieskich.
Rozwiązania przyjazne dla środowiska
Inicjatywa ta wzmacnia zaangażowanie Watykanu w promowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Współpraca z Exelentia stanowi okazję do wniesienia wkładu w wyjątkowy projekt zrównoważonej mobilności, mający namacalny wpływ na życie codzienne i miejsca ważne dla wiernych.
Czytaj też:
Koniec z monopolem. Watykan diametralnie zmienia politykę finansową
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.