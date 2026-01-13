Polski zakonnik i współpracownik papieża skazany za pedofilię

Wyrok ogłoszony 12 stycznia, nie jest jeszcze prawomocny.

Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w maju 2024 r. skierowała do elbląskiego sądu akt oskarżenia przeciwko duchownemu. Jan N. usłyszał 14 zarzutów przestępstw o charakterze seksualnym wobec czterech małoletnich pokrzywdzonych, w większości osób poniżej 15. roku życia. Zarzuty obejmowały m.in. gwałt, pedofilię oraz wykorzystanie zależności wobec małoletnich.

Postępowanie zostało zainicjowane na podstawie zawiadomienia Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zakonu, którego członkiem był oskarżony. Jan N. został zatrzymany przez policję z Gdańska i trafił do aresztu, a następnie przebywał w areszcie tymczasowym w toku śledztwa. Proces przed Sądem Okręgowym w Elblągu prowadzony był za zamkniętymi drzwiami. Wyłączenie jawności objęło całość postępowania ze względu na dobro pokrzywdzonych małoletnich. W toku postępowania oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Surowa kara wobec duchownego

Oprócz kary więzienia sąd orzekł wobec Jana N. dożywotni zakaz wykonywania działalności związanej z wychowywaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi, dożywotni zakaz posługi duszpasterskiej wobec dzieci, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych na okres 10 lat, jak również obowiązek wypłaty zadośćuczynienia pokrzywdzonym w łącznej wysokości 210 000 zł.

Prokuratura ustaliła, że do zarzucanych czynów dochodziło w latach 2006–2016 zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Według zgromadzonych materiałów oskarżony wykorzystał zaufanie wynikające z roli duchowego przewodnika i pozycję we wspólnocie zakonnej przy popełnianiu przestępstw.

Jan N. przez wiele lat był związany z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej w Watykanie i współpracował z papieżem Franciszkiem, pełniąc funkcje w strukturach tej jednostki. O długoletniej działalności w Watykanie i zatrudnieniu w Sekretariacie Stanu informowały media już wcześniej, wskazując, że zatrudnienie to obejmowało również okres pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Czytaj też:

Komisja ds. pedofilii w Kościele. Prymas Polski "zakończył działalność"Czytaj też:

Poznań: Wyrok w sprawie księdza oskarżonego o molestowanie chłopca