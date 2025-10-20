Papież Leon XIV spotkał się z ofiarami pedofilii w Kościele. "To przełomowy krok"

Audiencja z sześcioma przedstawicielami międzynarodowej koalicji Ending Clergy Abuse została podsumowana przez uczestników jako "istotny moment dialogu" Watykanu z ofiarami. Według relacji obecnych była to rozmowa o charakterze szczerym i pozbawionym oficjalnego protokołu. Papież — jak podkreślają uczestnicy spotkania — nie zabrał głosu na początku, lecz najpierw wysłuchiwał świadectw.

W odpowiedzi na zarzuty o opieszałość Kościoła

Spotkanie odbyło się kilka dni po tym, jak watykańska komisja ds. ochrony dzieci oskarżyła część hierarchów Kościoła o opieszałość i brak odpowiedniej reakcji na przypadki molestowania. Jak relacjonują uczestnicy, papież uważnie wysłuchał wszystkich głosów. – Przyszliśmy budować mosty, gotowi iść ku prawdzie, sprawiedliwości i uzdrowieniu – powiedziała Kanadyjka Gemma Hickey. – To dla nas wielki krok – dodała Janet Aguti z Ugandy.

Warto zauważyć, że do działań na rzecz przejrzystości Leon XIV nawiązywał już na początku swojego pontyfikatu, podkreślając, że "ochrona przed wykorzystywaniem to nie jakaś strategia duszpasterska, lecz samo serce Ewangelii". Apelował wówczas o jak najszybsze zakorzenienie w Kościele "kultury, która nie godzi się na nadużycia w jakiejkolwiek postaci".

Papież w obronie wolnych mediów

Papież wielokrotnie bronił również roli wolnych mediów. Pisał, że "wyciszanie dziennikarzy osłabia demokratyczną duszę kraju" i wskazywał, że dziennikarze ujawniający nadużycia pełnią "świętą misję służby prawdzie". Te słowa skierował m.in. w przesłaniu do twórców spektaklu "Proyecto Ugaz" o peruwiańskiej dziennikarce Paoli Ugaz, która ujawniła skandal w ruchu Sodalicio de Vida Cristiana.

Leon XIV podkreśla, że walka o ochronę skrzywdzonych "nie jest retoryką, lecz konkretną drogą pokory, prawdy i zadośćuczynienia" i że Kościół musi opierać się na przejrzystości, słuchaniu ofiar oraz szacunku dla tych, którzy domagają się ujawnienia prawdy.

Czytaj też:

Papież zwrócił się do katolików z Rosji. Znamienne słowaCzytaj też:

Polak podarował papieżowi konia. To czystej krwi arab