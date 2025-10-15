Polak podarował papieżowi konia. To czystej krwi arab

– Jak zobaczyłem te zdjęcia przyszłego papieża na koniu w Peru, to urodził się pomysł, że chcę mu podarować pięknego konia arabskiego, który będzie godny, bo biały wiąże się przecież z białą papieską sutanną – powiedział Vatican News Andrzej Michalski, prezes Stadniny Koni Michalski w Kołobrzegu-Budzistowie. Jak podkreślił, chciał w ten sposób wyrazić wdzięczność i odpowiedzieć na papieski apel o umacnianie miłości przez konkretne gesty.

Proton to koń czystej krwi arabskiej. Jego ojciec pochodzi z USA, a matka została odkupiona od księżnej z Jordanii. Ich potomek urodził się w Janowie Podlaskim, a Michalski odkupił go jako źrebaka i wychował w swojej stadninie. – Konik przepięknie się porusza, jest bardzo urodziwy – zaznaczył hodowca.

Do przekazania daru doszło przed środową audiencją generalną. – Papież się bardzo ucieszył, konia przeprowadziliśmy razem. Był bardzo zadowolony, my byliśmy bardzo szczęśliwi – relacjonował Michalski. Podczas spotkania odczytano też list, w którym właściciel przybliżył działalność swojego ośrodka i poprosił o błogosławieństwo z okazji przyszłorocznego jubileuszu 30-lecia stadniny.

W liście do Ojca Świętego Andrzej Michalski odwołał się do najnowszej adhortacji "Dilexi te", cytując słowa papieża: "Miłość i najgłębsze przekonania należy umacniać, a czyni się to gestami. Pozostawanie w świecie idei i dyskusji, bez osobistych, częstych i szczerych gestów, będzie zniszczeniem naszych najcenniejszych marzeń".

Darczyńca napisał: "Spełniając ten apel, chciałbym prosić, aby mój gest przyczynił się do realizacji zadań, które Wasza Świątobliwość podejmuje dla współczesnego świata i dla Kościoła, zgodnie ze swoim charyzmatem i odpowiedzialnością".

Stadnina, hipoterapia i pomoc potrzebującym

Stadnina Koni Michalski to nie tylko miejsce hodowli, nauki i zawodów jeździeckich, lecz także ośrodek hipoterapii. – Kiedy pracowałam z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzona była hipoterapia w ośrodku jazdy konnej Andrzeja Michalskiego. Ta hipoterapia jest zbawienna szczególnie dla wszystkich tych dzieci, które mają niepełnosprawności ruchowe – powiedziała Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu, która także przybyła do Watykanu.

– Nasz ośrodek prowadzi największe zawody jeździeckie, hipoterapię dla niepełnosprawnych, robimy te zajęcia 203 razy w tygodniu. Przygotowujemy się, by w przyszłym miesiącu zrobić mini-mistrzostwa Polski dzieci niepełnosprawnych na konikach drewnianych – dodał Andrzej Michalski.

